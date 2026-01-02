Olesa renova els vestits dels Reis per tenir una cavalcada més lluïda
Es canvia el punt d'arribada de l'estació de Ferrocarrils a la plaça Fèlix Figueras i Aragay per guanyar seguretat
Regió7
La Cavalcada de Reis d'Olesa de Montserrat tindrà un format renovat amb l’estrena d’una nova imatge reial, amb vestits i corones completament renovats i un final en un nou emplaçament. Enguany, Ses Majestats no arribaran a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L’acte d’arribada es trasllada a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, a les 18 h. El regidor de Festes, Ferran Cerdeira, ha explicat des dels canals municipals que el canvi respon a “la necessitat de disposar d’un entorn més ampli i segur a un dels actes més multitudinaris de l’any”. A més, segons Cerdeira, també es vol oferir “una arribada més propera i espectacular per garantir que tothom pugui gaudir de la màgia de la nit de Reis”.
Des d’aquest punt, els Reis d’Orient començaran un recorregut a peu sobre una catifa vermella abans de pujar a les carrosses. Aquest tram anirà des de la plaça Fèlix Figueras fins a l’avinguda de Francesc Macià, passant pel carrer de República Argentina. L’objectiu és que Gaspar, Melcior i Baltasar puguin passejar entre la canalla, els saludin i les famílies els puguin veure de ben a prop
Un cop finalitzat aquest “passeig vermell”, els Reis d’Orient pujaran a les seves carrosses, que estaran situades al carrer Francesc Macià, des d’on començarà la Cavalcada. El trajecte manté gran part del recorregut tradicional: avinguda de Francesc Macià, carrer d’Amadeu Paltor, carrer d’Anselm Clavé i carrer de Jacint Verdaguer, per acabar a la plaça de Catalunya.
Aquest espai acollirà l’escenari final de la Cavalcada, amb la recepció oficial dels Reis d’Orient i el lliurament de la clau màgica de la vila per part de l’alcalde, Marc Serradó. Aquella clau que permet a Ses Majestats obrir totes les portes per poder-hi deixar regals. L'arribada de la comitiva es preveu a les 20.30 h, tot i que l'horari pot variar en funció del ritme de les carrosses.
Després de la renovació del vestuari dels patges reials de l’any passat, aquest 2026 el protagonisme és per als Reis d’Orient, que estrenaran nous vestits, corones i també un canvi de perruquer. També s’ha actualitzat la vestimenta dels Patges Viu-Viu.
El regidor de Festes ha volgut posar en valor la feina del Taller de Costura Reial, format per voluntàries, i ha destacat que “el que han fet és un llegat patrimonial per al municipi: vestits únics, pensats exclusivament per a cada Rei, els seus acompanyants i els patges”.
Els nous vestits mantenen els colors tradicionals dels Reis a Olesa (blau, granat i verd) però reinterpretats amb materials com velluts, teixits japonesos i complements elaborats íntegrament a mà. La renovació s’estén també a les corones reials, confeccionades amb tècniques artesanes com el macramé, la punta de coixí i el ganxet.
