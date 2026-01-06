Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entra a robar a una casa a Martorell, salta l’alarma i s'amaga en un armari per intentar que no l'enxampin

Un ampli dispositiu policial es va activar per buscar un possible coautor després d’un fort soroll en un edifici adjacent, que finalment va resultar ser l’ensorrament parcial de la teulada

Ampli dispositiu policial i d'emergències per detenir l'autor d'un robatori en un domicili a Martorell

Ampli dispositiu policial i d'emergències per detenir l'autor d'un robatori en un domicili a Martorell / Policia Local de Martorell

Alba Díaz

Alba Díaz

Martorell

Un ampli dispositiu policial es va activar dissabte a Martorell arran d’un salt d’alarma en un domicili, que va acabar amb la detenció d’una persona com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força.

La central de comandament de la Policia Local va rebre l’avís i diverses patrulles es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets. Els agents van accedir a l’habitatge amb l’ajuda d’un veí que disposava de les claus i van iniciar una recerca a l’interior del domicili.

Durant la inspecció, els policies van localitzar el sospitós amagat dins d’un armari, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

De manera paral·lela, una veïna va alertar d’un fort soroll en un edifici en ruïnes adjacent, fet que va activar un dispositiu conjunt amb els Bombers i els Mossos d’Esquadra per descartar la presència d’un possible coautor.

Finalment, no es va localitzar cap altra persona i es va confirmar que el soroll havia estat causat per l’ensorrament d’una part de la teulada de l’edifici abandonat.

