Retiren una lona perillosa enganxada sobre les vies del tren a Martorell

Els bombers han tallat la lona en tres trossos per retirar-la amb seguretat

Retirada de la lona d'un camió a l'A-2

Retirada de la lona d'un camió a l'A-2 / Bombers de la Generalitat

Regió7

Manresa

Una lona d’un camió ha quedat atrapada aquest migdia a un pont sobre l’A-2, just a sobre de les vies del tren, amb risc de caure. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13.28 hores a través d'una trucada al 112. Per evitar perills, els bombers han procedit a tallar la lona en tres trossos per poder-la retirar amb seguretat.

En l’actuació hi han participat quatre dotacions de bombers.

Efectius dels Bombers retirant la lona a l'A-2

Efectius dels Bombers retirant la lona a l'A-2 / Bombers de la Generalitat

