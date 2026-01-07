Retiren una lona perillosa enganxada sobre les vies del tren a Martorell
Els bombers han tallat la lona en tres trossos per retirar-la amb seguretat
Regió7
Manresa
Una lona d’un camió ha quedat atrapada aquest migdia a un pont sobre l’A-2, just a sobre de les vies del tren, amb risc de caure. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13.28 hores a través d'una trucada al 112. Per evitar perills, els bombers han procedit a tallar la lona en tres trossos per poder-la retirar amb seguretat.
En l’actuació hi han participat quatre dotacions de bombers.
