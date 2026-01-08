Olesa arriba a un acord per reciclar les càpsules de cafè des de la deixalleria
L'Ajuntament signa un acord amb l'organització Circularcaps, que té una àmplia experiència a l'Estat en la gestió d'aquests dipòsits
Regió7
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i Circularcaps, una organització sense ànim de lucre, han signat un acord de col·laboració per impulsar el reciclatge de càpsules de cafè usades, tant les que són de plàstic com les que són d’alumini. El conveni inclou un nou punt de recollida de càpsules a la Deixalleria municipal. El d'Olesa serà el punt 7.768 de l'organització, que té punts de recollida repartits per tot l'estat.
Ivan Carreira, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha destacat en mitjans municipals que aquesta adhesió suposa un pas més en el compromís d’Olesa amb la sostenibilitat i l’economia circular. Carreira ha declarat que s’estima que diàriament “es consumeixen uns 15 milions de càpsules de cafè a tota la península i és un producte que no es pot separar si les llancem a la fracció d’envasos. Les càpsules són residus molt petits i l’única manera de reciclar-les és fer un tractament que separi primer l’envàs del marro del cafè”:
Carreira ha apuntat que l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olesa i Circularcaps “permet buscar una segona vida a aquest residu”. El regidor ha explicat que el punt de recollida de les càpsules de cafè serà la Deixalleria Municipal i ha recordat que "cada cop que hi anem ens compta per a bonificacions a la taxa d’escombraries”. Les càpsules dipositades en aquest punt s’enviaran a una planta de tractament on es trituren i es separen els diferents components i es trituren els envasos. “Els pòsits de cafè es converteixen en compost per a les plantes; l’alumini es fon per reutilitzar-lo en nous productes com ara bicicletes; i el plàstic es transforma en granulat per fabricar mobiliari urbà, testos i altres objectes d’ús quotidià”, segons ha detallat Carreira.
Per la seva banda, Alberto Vega, president de Circularcaps, ha assenyalat que la incorporació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat reforça el compromís conjunt amb un model més sostenible, centrat en l'economia circular i a donar una segona vida a materials com el plàstic, l'alumini o els pòsits de cafè.
Reciclatge col·laboratiu
Circularcaps és una organització sense ànim de lucre que, sota l'impuls de l'Associació Espanyola del Cafè (AECafé), ofereix un procés de reciclatge de càpsules de cafè usades, tant d'alumini com de plàstic, que garanteix una solució integral i circular a aquest tipus de residus. El sistema de reciclatge es basa en un model col·laboratiu entre el consumidor, la distribució, les administracions locals i les empreses del sector.
Per facilitar la cerca dels punts de recollida, Circularcaps disposa d'un cercador allotjat a la seva pàgina web, www.lascapsulassereciclan.com, que permet identificar fàcilment el lloc de lliurament de càpsules de cafè usades de plàstic o alumini més pròxim al consumidor.
