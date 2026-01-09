Detingut un jove de 18 anys per robar en un bar de Martorell la nit de Cap d'Any
El noi va ser detingut minuts després a l'estació de Renfe quan es disposava a fugir en tren del municipi
Els Mossos van detenir la nit de Cap d'Any un jove de 18 anys que va entrar per la força en un bar de Martorell per robar els diners de la caixa enregistradora. Els fets van tenir durant la mateixa matinada de l'1 de gener d'aquest 2026, quan el noi va accedir a l'interior de l'establiment. En rebre l'avís, els agents van iniciar una cerca i, gràcies a una descripció aportada per un testimoni, el van acabar trobant a l'estació de Renfe, des d'on va intentar fugir en tren.
La policia catalana es va alertar per l'activació del sistema de càmeres de vigilància del local, que va saltar quan el jove va entrar al bar. De seguida, els agents van arribar a l'establiment i, una vegada a l’interior, van veure que la caixa enregistradora tenia mostres d'haver estat manipulada i forçada.
En aquell moment, els mossos van iniciar una recerca perimetral del lloc dels fets. En pocs minuts, gràcies a la informació facilitada per un testimoni, van identificar un jove que coincidia amb la descripció consultant unes càmeres de seguretat i van esbrinar que el sospitós es dirigia cap a l’estació local del ferrocarril.
En arribar-hi, el van acabar localitzant i en van detenir com a presumpte autor d'un robatori amb força al bar.
L’arrestat, que ja tenia quatre antecedents policials per delictes similars, ja ha passat a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.
