Esparreguera estrena les obres de remodelació i millora de la zona esportiva municipal
L'acte, obert al públic, el va presidir el conseller Berni Álvarez i va tenir com a protagonistes principals els clubs que en són usuaris
Regió7
Esparreguera ha inaugurat les obres de rehabilitació del Camp d’Esport Municipal. El conseller d'Esports, Berni Álvarez amb una jornada festiva i oberta a la ciutadania per donar a conèixer les noves instal·lacions. La inauguració de les obres de rehabilitació va comptar el conseller; la regidora d’Esports, Desirée Gómez; el diputat adjunt de la Diputació de Barcelona, l'abrerenc Jesús Naharro; i l’alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado. L'acte ha estat dinamitzat del periodista esportiu Albert Pedrol i va comptar amb un espectacle, "La inauguració", de la Cia. Las Kakofónicas. Els xuts inaugurals de les entitats esportives usuàries del camp (el Centre d’Esports Esparreguera, l’Atlètic Club Esparreguera, els Veterans Esparreguera i l’Esparreguera Rugby Club) van posar el punt final a l'acte de reobertura, en una jornada de portes obertes i una bona assistència.
El Camp d’Esports Municipal té una extensió de 105 x 64 metres lineals i és el segon camp de rugbi federat més gran del Baix Llobregat Nord, juntament amb el de Martorell. La remodelació de l’equipament esportiu, iniciada el passat mes de gener, ha tingut un cost total de 2.137.507,97 euros (iva inclòs) i les actuacions més importants que s’han dut a terme en aquest projecte han estat la remodelació dels vestuaris, millorar l’accessibilitat, la incorporació d’instal·lacions més eficients energèticament, la renovació de la gespa i l’enllumenat, la renovació de les graderies, la creació d’un nou mòdul de bar i la millora del tancament i dels murs perimetrals.
L’alcalde, Juan Jurado, va destacar que la rehabilitació integral del Camp d’Esport és una actuació transcendent, necessària i molt esperada pels clubs i pel mateix Ajuntament, ja que “amb aquesta reinauguració tornem a posar en funcionament un dels camps més grans del baix Llobregat Nord, on es pot jugar rugbi federat”. Abans de la reobertura, en mitjans de comunicació municipals, Jurado havia insistit en la transcendència d’aquest projecte on s’hi ha destinat 2,1 milions d’euros. Es tracta d'"una despesa que no s’havia fet en dècades a Esparreguera i que demostra un canvi de tendència pressupostària municipal, amb més capacitat d’inversió, i també noves capacitats tècniques fruit de la important aposta per a incorporar nous i diversos perfils professionals a l’Àrea de Territori que permeten a l’Ajuntament tirar endavant projectes tan grans i necessaris com aquest".
Durant els dotze mesos que han durat les obres les entitats esportives han jugat com a locals en municipis propers. Fins al setembre van poder fer els entrenaments a una zona habilitada dins les obres del camp, però a partir de la renovació de la gespa i de la totalitat del camp, els entrenaments van passar a fer-se també als municipis veïns. En concret, l’Ajuntament ha establert conveni per a jugar i entrenar als camps Olesa de Montserrat, Sant Esteve de Sesrovires, Castellgalí i també hi ha hagut col·laboracions puntuals amb Hostalets de Pierola. Els entrenaments i els partits al Camp d’Esports Municipal han començat aquest cap de setmana. La regidora d’Esports, Desirée Gómez, va agrair "de tot cor la paciència de les entitats esportives, dels esportistes i de les famílies, que han sabut esperar amb responsabilitat i confiança, així com la feina rigorosa dels equips tècnics i professionals que han fet possible aquesta transformació de l’equipament" i va fer èmfasi en la idea que "Esparreguera recupera un espai molt estimat i llargament esperat, ja que és molt més que un equipament: és un lloc de trobada, d’esforç compartit i d’aprenentatge de valors".
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Dues carreteres tallades i quatre més afectades per la neu, aquest divendres
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga