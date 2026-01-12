Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferrocarrils introdueix millores en els trens a Olesa de Montserrat

El tren S8 que actualment surt a les 6.50 h de Martorell en direcció a Barcelona sortirà d’Olesa de Montserrat a les 6.40 h

L'estació de FGC a Olesa de Montserrat

Regió7

Olesa de Montserrat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) implantarà, a partir del dilluns 19 de gener, una modificació en el servei d’hora punta de la línia Llobregat-Anoia. Concretament, la circulació de la línia S8 que surt a les 6.50 h de l’estació de Martorell Enllaç en direcció a Barcelona els dies feiners es convertirà en un tren de la línia S4 que sortirà des de l’estació d’Olesa de Montserrat a les 6.40 h.

Aquest canvi de servei permetrà millorar el grau d’ocupació del tren de la línia R5 que circula entre Manresa Baixador i Barcelona-Plaça Espanya amb sortida des de Manresa a les 6.19 h i parada a Olesa de Montserrat a les 6.52 h, és a dir, 12 minuts després de la nova circulació de la línia S4. Aquesta nova circulació permetrà assumir part de les persones usuàries que utilitzen FGC en aquesta franja horària i en aquest àmbit de la línia Llobregat-Anoia, que no hauran d’esperar a la circulació de la línia R5 citada anteriorment.

D’aquesta manera, FGC evitarà aglomeracions en el tren de la línia R5 de les 6.19 h, que actualment és el comboi amb un major grau d’ocupació de la línia Llobregat-Anoia, amb càrregues que superen el 90%.

Ferrocarrils explica que en aquest cas, la solució implantada resulta la més adequada, donada les característiques de la via en aquest àmbit, via única entre Olesa de Montserrat i Manresa Baixador, i que durant l’hora punta Ferrocarrils fa ús actualment del 100% del parc mòbil de la línia Llobregat-Anoia. Les característiques i els horaris del servei de Ferrocarrils es poden consultar al cercador del web fgc.cat, a l’aplicació per a mòbils d’FGC i a les vitrines informatives de les estacions, així com al telèfon d’atenció al client 012.

