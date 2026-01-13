Jutjats per estafar una dona per Wallapop amb un fals anunci de lloguer a Martorell
Un dels acusats va participar-hi sense conèixer la procedència dels diners que va obtenir al seu propi compte bancari
La Fiscalia demana als dos processats unes condemnes d'un any i sis mesos i nou mesos, respectivament, i una multa de 2.000 euros per a cadascú
L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà dos homes per estafar 1.000 euros a una dona amb un fals anunci de Wallapop en què s'oferia el lloguer d'un pis a Martorell. Ignorant que es tractava d'un engany, la senyora va efectuar una transferència el mateix dia que va donar amb l'anunci, uns diners que encara no ha recuperat. Als dos processats se'ls acusa d'un delicte de blanqueig de capitals, a un d'ells, de forma imprudent, ja que desconeixia d'on procedien els diners. A l'autor intel·lectual li demanen un any i sis mesos de presó i a l'altre, nou mesos.
Com es va esbrinar durant la investigació, l'ideador (amb inicials A.R.M.) va demanar a un conegut (S.M.E.) que posés el seu número de compte bancari a l'estafa per rebre els diners. D'aquesta manera, com pensava ell, aconseguiria encobrir-se. El company, que no es va interessar per conèixer la procedència dels diners que li ingressarien al compte, va accedir-hi amb la condició que després hauria d'enviar-los a uns altres que en aquest cas sí que pertanyien al creador de l'estafa.
Per aquests fets, que constitueixen un delicte de blanqueig de capitals, la Fiscalia demana a l'autor intel·lectual una condemna d'un any i sis mesos de presó, així com el pagament d'una multa de 2.000 euros. A l'altre processat, que encara que desconeixia la procedència dels diners també se'l considera autor de l'estafa, li demanen nou anys d'internament i una altra multa de 2.000 euros.
Quant a responsabilitat civil, hauran d'indemnitzar a la víctima pagant-li els 1.000 euros que li van sostreure per mitjà de l'estafa.
Aquest cas va ser instruït inicialment al Jutjat d'instrucció núm.2 de Martorell. El judici se celebrarà el pròxim dimecres 21 de gener a l'Audiència Provincial de Barcelona.
