121 dones víctimes de violència masclista a Martorell en el darrer trimestre de 2025
En el mateix període hi ha hagut 6 condemnes judicials i s'han generat 38 ordres de protecció
Durant el tercer trimestre de 2025, Martorell ha registrat 121 denúncies de dones víctimes de violència masclista, xifra que representa prop del 19% del total de víctimes del Baix Llobregat (631). Pel que fa a la procedència de les denúncies, pràcticament totes es van tramitar mitjançant atestat policial amb denúncia de la víctima (117 casos), i només en 4 casos es va fer per intervenció directa policial.
En l’àmbit judicial, s’han dictat 6 condemnes i cap absolució, fet que situa Martorell amb un percentatge de condemna del 100% de les persones enjudiciades, per sobre del 88% del Baix Llobregat i del 93,3% de Catalunya. La majoria dels condemnats (4) són de nacionalitat espanyola.
A més a més, durant el tercer trimestre de 2025 es van incoar 38 ordres de protecció, de les quals el 50% han estat adoptades i el 50% denegades. En relació amb les mesures judicials de protecció, a Martorell predominen clarament les ordres d’allunyament (19), mentre que les mesures civils de protecció de menors (suspensió de custòdia o règim de visites) tenen una presència molt reduïda, en línia amb la dinàmica general del territori.
Pel que fa als assumptes penals, Martorell ha registrat 155 ingressos directes, una de les xifres més elevades de la comarca. La gran majoria dels delictes corresponen a lesions i maltractaments, fet que replica el patró comarcal i català, on aquest tipus de delicte concentra al voltant del 70% del total. El volum d’assumptes pendents de finalitzar (369) posa de manifest una forta càrrega judicial acumulada, similar a la del conjunt del Baix Llobregat.
Aquestes dades procedeixen de l'informe trimestral de violència contra les dones que emet l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat amb l’anàlisi de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies; mesures de protecció; assumptes penals i assumptes civils i ordres de protecció.
En el tercer trimestre de 2025 els partits judicials del Baix Llobregat van registrar 637 denúncies, el 82% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima de violència masclista, el 13% per intervenció directa policial i el 0,8% presentades per informe de lesions.
De cada 100 dones víctimes de violència masclista, 9 decideixen no declarar en el procediment judicial. Aquesta proporció és inferior al registrat al conjunt de Catalunya i Espanya.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps