Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident mortal a la C-16Nou GuimeràBus Manresa-BarcelonaÁlvaro ArbeloaEl ForasterBaxi Manresa
instagramlinkedin

Martorell estova la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques

L'Ajuntament no començarà a multar fins que no se superi un nou topall de 25 litres

Una persona omplint dues garrafes d'aigua

Una persona omplint dues garrafes d'aigua / IÑAKI OSORIO

Jordi Pujolar (ACN)

Martorell

El govern municipal de Martorell (Junts i PSC) portarà al ple del mes de febrer una modificació de l'ordenança que prohibia omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques. Segons el text original, aprovat el mes de novembre, es prohibia de manera taxativa omplir amb aigua de les fonts públiques "garrafes, ampolles o qualsevol estri que permeti l'emmagatzematge". La mesura va generar força controvèrsia i un cop finalitzat ara el període d'al·legacions s'ha optat per estovar-la. L'Ajuntament no sancionarà els veïns fins que no s'excedeixin d'un nou topall de 25 litres que s'incorporarà al nou redactat de l'ordenança, segons ha avançat la Caneda SER i han confirmat a l'ACN fonts municipals. La norma preveu igualment multes de fins a 750 euros.

Els Comuns, principal grup a l'oposició, va portar el cas a la Síndica de Greuges i celebra ara que el govern municipal "reculi" en les seves pretensions. Amb tot, la portaveu de Movem Martorell, Laura Ruiz, afirma que tot i la rectificació, l'ordenança "continua vulnerant drets fonamentals". A més dels Comuns, una vintena d'organitzacions socials també havien registrat al·legacions en aquest sentit.

TEMES

  1. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  2. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  3. El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
  4. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  5. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  6. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  7. L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
  8. Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps

Martorell estova la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques

Martorell estova la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques

La UVic-UCC lidera el sistema universitari espanyol en talent investigador femení

La UVic-UCC lidera el sistema universitari espanyol en talent investigador femení

Mas insta Junts a entrar en la negociació sobre el finançament per millorar el pacte d’ERC

Mas insta Junts a entrar en la negociació sobre el finançament per millorar el pacte d’ERC

121 dones víctimes de violència masclista a Martorell en el darrer trimestre de 2025

121 dones víctimes de violència masclista a Martorell en el darrer trimestre de 2025

Manresa atorga el segell d’excel·lència sanitària a dinou restaurants i, per primer cop, a sis pastisseries

Manresa atorga el segell d’excel·lència sanitària a dinou restaurants i, per primer cop, a sis pastisseries

El Bages brinda amb vermut per l'amor: tornen les cites ràpides després de l'èxit de la primera edició

El Bages brinda amb vermut per l'amor: tornen les cites ràpides després de l'èxit de la primera edició

La Fundació ‘La Caixa’ promou la reeducació de la dislèxia a Manresa

La Fundació ‘La Caixa’ promou la reeducació de la dislèxia a Manresa

On està el meu paquet d'Amazon?: cau una banda criminal que robava productes en ruta per Catalunya

On està el meu paquet d'Amazon?: cau una banda criminal que robava productes en ruta per Catalunya
Tracking Pixel Contents