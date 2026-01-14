Martorell estova la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques
L'Ajuntament no començarà a multar fins que no se superi un nou topall de 25 litres
Jordi Pujolar (ACN)
El govern municipal de Martorell (Junts i PSC) portarà al ple del mes de febrer una modificació de l'ordenança que prohibia omplir garrafes d'aigua a les fonts públiques. Segons el text original, aprovat el mes de novembre, es prohibia de manera taxativa omplir amb aigua de les fonts públiques "garrafes, ampolles o qualsevol estri que permeti l'emmagatzematge". La mesura va generar força controvèrsia i un cop finalitzat ara el període d'al·legacions s'ha optat per estovar-la. L'Ajuntament no sancionarà els veïns fins que no s'excedeixin d'un nou topall de 25 litres que s'incorporarà al nou redactat de l'ordenança, segons ha avançat la Caneda SER i han confirmat a l'ACN fonts municipals. La norma preveu igualment multes de fins a 750 euros.
Els Comuns, principal grup a l'oposició, va portar el cas a la Síndica de Greuges i celebra ara que el govern municipal "reculi" en les seves pretensions. Amb tot, la portaveu de Movem Martorell, Laura Ruiz, afirma que tot i la rectificació, l'ordenança "continua vulnerant drets fonamentals". A més dels Comuns, una vintena d'organitzacions socials també havien registrat al·legacions en aquest sentit.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps