Investigació oberta
Els Mossos requereixen documentació a l’Ajuntament d’Esparreguera per la presumpta desviació de fons en una fundació
Un jutjat de Martorell investiga si diners públics destinats a una entitat dedicada a la inserció laboral es va utilitzar per costejar despeses privades
La fundació investigada al Baix Llobregat recol·loca un directiu detingut per desviació de fons
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d’Esquadra s’han personat aquest dijous a l’Ajuntament d’Esparreguera per requerir informació relacionada amb un presumpte cas de desviació de fons públics transferits a la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL),dedicada a donar formació i ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual, risc d’exclusió i vulnerabilitat. Un jutjat de Martorell indaga en els fets, en els quals s’escruta si part de les ajudes per a la inserció laboral van costejar suposadament despeses de caràcter privat, segons van informar fonts pròximes a la investigació a El Periódico.
Fonts de l’Ajuntament d’Esparreguera han explicat que els agents hi han anat a les 08.00 hores d’aquest matí. Han assegurat que la policia ha sol·licitat informació relacionada amb el procediment judicial sobre les suposades irregularitats a la FIL. Al seu torn, altres fonts asseguren que s’han desplaçat diversos furgons dels Mossos d’Esquadra. El consistori prepara un comunicat per informar sobre el que ha passat aquest matí.
Fa gairebé un any, el febrer del 2025, la causa oberta al jutjat de Martorell va sortir a llum arran d’un operatiu de l’àrea central anticorrupció dels Mossos, que es va saldar amb tres detinguts. Els arrestats no eren càrrecs públics, sinó que tenien vincles amb la FIL, que disposa d’instal·lacions d’Esparreguera i opera sobretot a la zona nord del Baix Llobregat. Van quedar en llibertat amb càrrecs després de prendre’ls declaració.
Els alcaldes d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires formen part del patronat de la FIL. Després dels arrestos, van sol·licitar el relleu temporal del que llavors era director general de la fundació, Jordi Minguito, un dels tres detinguts pels Mossos. El patronat de la FIL i qui era el seu principal executiu van acordar que deixés la direcció de forma transitòria i va passar a ser nomenat director d’R+D i nous projectes, un càrrec fins aleshores inexistent a l’entitat.
