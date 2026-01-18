Olesa estreny el cercle als abusos sexistes amb una modificació del protocol local
Es farà una adaptació del document actual, que data del 2017, a la nova normativa i s'hi inclouen nous conceptes
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es proposa fer un nou pas en l’abordatge integral de les violències masclistes amb la revisió del protocol que ja té aprovat des del 2017. El govern farà una enquesta a la població per veure com pot ajustar millor l'orientació del protocol i té com a objectiu fonamental la formació del personal municipal, per garantir que tots els departaments coneguin el marc legal i sàpiguen com actuar en casos de violència masclista. Aquesta formació ha estat liderada pel Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ i s’aplica de forma transversal.
Revisar i ampliar el document ha d'incidir en definir millor "circuits, rols i procediments per garantir una resposta institucional", han avançat fonts del govern municipal.
La regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, Emma Duran, fa un balanç positiu del document actualment vigent, però “l’actualització respon a la necessitat d’adaptar el document anterior al nou marc legal i incorporar-hi noves formes de violència reconegudes”. En aquest sentit, s'hi incorporaran els conceptes introduïts en les lleis sobre violència masclista del 2020, 2022 i 2023. Aquestes normatives incorporen conceptes com la violència institucional i el consentiment explícit com a eix clau, assenyala la regidora.
“Com a administració pública, hem de ser exemplars i no generar cap mena de violència institucional”, afirma Duran, i ha subratllat que “les institucions no poden ser còmplices per omissió, sinó agents actius en la resposta”.
Una mirada interseccional i un abordatge en xarxa
El protocol recull un ampli ventall de formes de violència masclista, més enllà de l’àmbit de la parella o exparella: violència física, psicològica, ambiental, sexual, econòmica, digital, institucional, obstètrica, assetjament, matrimonis forçats, tràfic i explotació sexual. Totes elles estan recollides per llei i tenen el seu reconeixement normatiu. “La ciutadania ha de poder identificar aquestes violències per poder demanar ajuda. A vegades, no posar nom a una situació impedeix activar el circuit de suport”, ha afegit Emma Duran.
El circuit local d’abordatge a Olesa està format pel SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones, situat a l’espai La Teixidora), Serveis socials, Policia Local, Mossos d’Esquadra, el CAP, el CAS, el CSMA i, en l'àmbit comarcal, el SIE de Sant Feliu. També s’hi incorporaran nous agents, com l’equip Barnahus —especialitzat en violència sexual infantil— i el Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa, per garantir una perspectiva interseccional.
Diagnosi, participació i formació interna
El procés d’actualització inclou una fase inicial de diagnosi, amb dues entrevistes clau i una enquesta ciutadana a la plataforma Participa 311 Olesa de Montserrat. “La participació de la ciutadania és fonamental. És el centre de la nostra feina i ens ajuda a saber cap a on cal enfocar les actuacions”, ha dit la regidora.
L’Ajuntament compta amb el suport tècnic de la cooperativa especialitzada Doble Via i amb l’acompanyament de la Diputació de Barcelona, que finança el projecte. “Aquest suport extern és clau per garantir una actualització amb profunditat, rigor i mirada estratègica, especialment tenint en compte la càrrega de treball dels equips municipals”, indica Duran.
El procés finalitzarà previsiblement el mes d'octubre, amb la presentació pública del nou document i dels materials de suport: una infografia del circuit, un llibret informatiu i accions de sensibilització.
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia