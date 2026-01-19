Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident entre un camió i un cotxe que talla l'A-2 a Abrera

El xoc del vehicle pesant contra la mitjana ha provocat una fuita al dipòsit de combustible

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Tallada l'A-2 en sentit Lleida Abrera per un aparatós accident entre un camió i un cotxe. A causa de l'impacte, el camió ha acabat fora de la via. Abans però, ha topat contra la mitjana, fet que ha provocat una fuita al dipòsit de combustible del vehicle, segons els Bombers. Una persona ha resultat ferida lleu i una altra, il·lesa, segons el Servei Català de Trànsit.

Per tal de dur a terme les tasques de neteja, a 3/4 de 10 del matí es fan desviaments senyalitzats a la carretera entre el punt quilomètric 582 i el 583. L'incident s'ha produït al punt quilomètric 583,1.

