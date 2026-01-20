Li demanen 3 anys de presó per sacsejar el seu fill de 4 mesos cap per avall per fer-lo dormir
Els fets van passar el 2014 a Olesa de Montserrat i al nen li han quedat seqüeles de per vida
La secció 20a de l'Audiència de Barcelona jutjarà dimecres de la setmana que ve un individu acusat de sacsejar el seu fill de 4 mesos cap per avall per fer que s'adormís. Segons el relat de la Fiscalia de Barcelona en la seva secció territorial de Sant Feliu de Llobregat, l’acusat, major d’edat i sense antecedents penals, cap a les 8.00 hores del dia 26 de juny de 2014, es trobava al seu domicili cuidant el seu fill menor de 4 mesos.
Cap a les 9.00 hores, després d’haver donat el biberó al menor i haver-lo deixat al cotxet perquè dormís, com que no ho aconseguia i el nen no deixava de plorar, "incomplint les més elementals mesures de cura i protecció exigibles, atès que es tractava del seu pare i d’un nadó especialment vulnerable per la seva curta edat", sempre segons l'escrit fiscal, l’acusat va agafar violentament el menor per les cames, col·locant-lo cap per avall, i tot seguit el va sacsejar de manera violenta i reiterada a l’aire, "tot i preveure que la seva actuació podia causar-li lesions greus, confiant que no es produirien i rebutjant que es poguessin produir".
A conseqüència de l’actuació de l’acusat i del rebot del cervell dins del crani, el menor va quedar en estat d’inconsciència. L’acusat, en adonar-se’n, va trucar al telèfon d’emergències, acudint al domicili la Guàrdia Urbana, així com una ambulància i un helicòpter medicalitzats per atendre el menor, que va haver de ser ingressat immediatament durant 33 dies, 13 dels quals a l'UCI, rebent oxigenoteràpia. Posteriorment, el 31 de juliol de 2014, va ser ingressat per realitzar-li una vitrectomia de l’ull esquerre per hemorràgia macular. Va tornar a ser ingressat el 21 de desembre de 2014 fins al 2 de febrer de 2015, i finalment se li van realitzar dues intervencions quirúrgiques de ptosi bilateral, els dies 27 de juliol de 2016 i 13 de setembre de 2018.
Com a conseqüència dels fets, el menor va patir lesions pròpies de la síndrome del nadó sacsejat (shaken baby syndrome), que consisteix en una forma de maltractament físic infantil que inclou l’existència d’un traumatisme intracranial amb alteracions clíniques i patològiques derivades del rebot del cervell dins del crani.
El menor va patir lesions d’una gravetat extrema arran dels fets. El diagnòstic mèdic va confirmar una fractura cranial a la zona parietal esquerra, hemorràgies cerebrals agudes, crisis epilèptiques secundàries, una fractura de fèmur, hemorràgies retinals a tots dos ulls —amb especial afectació de l’esquerre—, diverses contusions al cos i un xoc hemorràgic que li va provocar una anèmia severa.
L’abast de les ferides va obligar a sotmetre’l a múltiples intervencions quirúrgiques i a llargs ingressos hospitalaris, així com a un ampli ventall de proves i tractaments mèdics, entre els quals radiografies, tomografies, ressonàncies magnètiques, ecografies i tractaments antiepilèptics, oculars, analgèsics, antiinflamatoris i ortopèdics. En total, el procés de recuperació es va allargar durant 336 dies, 78 dels quals amb hospitalització, incloent-hi 13 dies a la unitat de cures intensives.
Les conseqüències han estat irreversibles. El menor arrossega seqüeles de per vida, com una tetraparèsia lleu amb afectació dels esfínters, trastorns de conducta i visuals greus, un perjudici estètic important, cicatrius visibles al cap, necessitat d’ajudes ortopèdiques i dificultats en la mobilitat. A tot això s’hi suma la dependència de bolquers i l’ús continuat de pegats oculars. El conjunt de les lesions i les seves conseqüències ha comportat el reconeixement oficial d’un 72% de discapacitat.
La Fiscalia sol·licita una condemna de tres anys de presó per a l’acusat, acompanyada de la inhabilitació especial per exercir el dret de sufragi passiu durant tot el temps de la condemna. A més, demana l’aplicació de mesures de protecció estrictes per al menor, entre les quals destaca la prohibició que l’acusat s’hi pugui apropar a menys de 250 metres, així com al seu domicili o a qualsevol lloc que freqüenti, durant un període superior en tres anys a la pena de presó que s’imposi.
El Ministeri Públic també reclama la privació de la pàtria potestat, atesa la gravetat dels fets i les conseqüències irreversibles patides pel menor, així com la imposició de les costes processals.
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia fixa una indemnització global de 491.932,13 euros, destinada a compensar tant les lesions temporals com les seqüeles permanents, les intervencions quirúrgiques i el greu perjudici personal sofert pel menor, a més dels interessos legals corresponents.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova