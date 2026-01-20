Veïns de Martorell, entre els estafats per una xarxa criminal que ha desmantellat la Guàrdia Civil
Feien estafes a través d’internet mitjançant falsos anuncis de venda i adopció de mascotes. A més, tenien un home gran segrestat per què exercís la mendicitat
Uns veïns de Martorell es troben entre les 11 persones de la província de Barcelona que haurien estat estafades per una organització criminal establerta a Biscaia dedicada a cometre estafes a través d’internet mitjançant falsos anuncis de venda i adopció de mascotes. La Guàrdia Civil ha desmantellat l'organització, i ha alliberat un home de 80 anys que el grup utilitzava per exercir la mendicitat i facilitar l’obertura de comptes bancaris amb finalitats delictives.
L’operació, denominada “Magna Vallis”, s’ha saldat amb 19 detinguts (18 a Biscaia i un a Burgos) i tres persones més investigades. Els agents han identificat fins ara 121 víctimes d’estafa i 10 més d’usurpació d’identitat, repartides per tot el territori estatal, incloses les Canàries, concretament Tenerife i Gran Canària. En el cas de Catalunya, les víctimes serien a Martorell, Barcelona, Granollers, Badia del Vallès, Girona, i Lleida.
Entre els arrestats hi ha tres membres d’un clan familiar, responsables de mantenir la persona de la tercera edat, un octogenari, en condicions d’aïllament i control, sense contacte amb el seu entorn familiar. Segons la Guàrdia Civil, l’ancià era obligat a mendicar i s’utilitzava la seva identitat per obrir comptes bancaris a nom del grup criminal, que feia servir aquests comptes per ingressar-hi els diners obtinguts mitjançant l’engany.
La investigació va començar el febrer del 2025, quan un ciutadà va denunciar haver estat víctima d’una estafa després de pagar 280 euros per la suposada adopció d’un cadell que mai no va rebre. A partir d’aquesta denúncia, l’equip de la Guàrdia Civil de Biscaia va detectar un patró que va conduir al descobriment d’una xarxa criminal dedicada a publicar anuncis falsos en portals de compravenda.
Els estafadors contactaven amb els compradors i exigien pagaments addicionals sota diversos pretextos: vacunació de l’animal, despeses de transport, gàbia, xip o assegurança, entre d’altres. Aquests pagaments es feien principalment mitjançant Bizum o transferències bancàries.
El grup utilitzava un sistema sofisticat d’ocultació d’identitat, amb documentació falsificada o usurpada, línies telefòniques d’un sol ús i una xarxa de 57 comptes bancaris per operar. A més, aplicaven tècniques de smurfing, una modalitat de blanqueig de capitals basada en el fraccionament dels cobraments a través de micropagaments.
Més de 36.000 euros estafats i 560.000 en ajudes públiques
La Guàrdia Civil ha bloquejat judicialment els 57 comptes bancaris i 23 línies telefòniques vinculades a la xarxa. Es calcula que la quantitat estafada supera els 36.000 euros, tot i que la xifra podria augmentar a mesura que avanci la investigació.
A més, molts dels implicats no acreditaven ingressos laborals i percebien prestacions socials com l’Ingrés Mínim Vital, la Renda de Garantia d’Ingressos o altres ajudes autonòmiques. Part dels diners es van destinar a inversions en criptomonedes, amb un valor actual superior als 55.000 euros. Es calcula que les ajudes públiques cobrades de manera fraudulenta podrien arribar als 560.000 euros.
Als detinguts se’ls imputen delictes d’estafa continuada, blanqueig de capitals, usurpació d’estat civil, pertinença a grup criminal, tràfic d’éssers humans i maltractaments d’obra sense lesió. L’operació continua oberta amb l’objectiu d’identificar més víctimes, localitzar nous comptes vinculats i recuperar els fons defraudats.
Recomanacions de la Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil recorda que la compra o adopció d’animals per internet només és segura si es fa a través de criadors o centres autoritzats i amb totes les garanties legals. Per evitar estafes, recomana desconfiar de les ofertes amb preus excessivament baixos o que transmetin una falsa urgència per tancar l’operació. També aconsella comprovar sempre la identitat i l’autorització del venedor, així com exigir la documentació oficial de l’animal, inclosa la cartilla veterinària i el microxip identificatiu. Finalment, alerta sobre els riscos de fer pagaments per avançat o utilitzar plataformes poc segures i insta a denunciar qualsevol situació sospitosa davant les autoritats policials.
