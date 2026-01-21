Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’AP-7 quedarà tallada a Martorell davant l'alerta de «possible inestabilitat» després de l’accident de tren a Gelida

El carril més pròxim al mur està tallat, però de moment la resta de l’autopista es considera «apta» per al tràfic

Bombers treballant en el despreniment del mur que ha causat l’accident de tren de Gelida

Pau Lizana Manuel / ACN

Barcelona

Els Bombers de la Generalitat alerten d’una situació de «possible inestabilitat» a l’AP-7 a Martorell, en el tram on es va produir el despreniment d’un mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l’accident de tren d’aquest dimarts a Gelida. En conseqüència, la via queda quedarà tallada en sentit sud a partir de les 15.30 hores i la restricció durarà dies.

El cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, ha detallat que el mur col·lapsat «es recolza» actualment sobre el tren accidentat i que caldrà valorar com es comporta aquest talús una vegada es retiri el vagó.

Actualment, hi ha tallat un carril de l’autopista –el més pròxim al mur– i els Bombers asseguren que la resta de la via és «apta per al tràfic». Els Bombers han requerit al Ministeri de Transports i a Adif una «avaluació conjunta» de la situació.

Alternatives a l'AP-7

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha dit que s'informarà els conductors d'alternatives a l'AP-7 en sentit sud i ha remarcat que la "més factible" és anar a l'A-2 fins a Igualada i baixar per la C-15 perquè és una "via amb bones prestacions". El director del Servei Català de Trànsit ha dit que informaran els conductors a l'altura de Cassà de la Selva que la C-25 és una opció per anar al centre de la península, i ha plantejat també l'opció de la C-58, la B-40 i arribar a l'A-2 per anar a Ponent i al centre de la península.En cas que els conductors arribin fins a Martorell, el desviament es fa per l'A-2. Per anar cap al sud, Trànsit també recomana vies alternatives com la C-32 pel litoral i la B-42 pel prelitoral. Es podrà retornar a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès.

Totes aquestes opcions, ha remarcat Lamiel, busquen "equilibrar" el trànsit afectat per la restricció, que calculen que afectarà uns 120.000 vehicles i 25.000 vehicles pesants que passen per aquest punt.

