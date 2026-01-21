Sinistre a Rodalies
L’AP-7 quedarà tallada a Martorell davant l'alerta de «possible inestabilitat» després de l’accident de tren a Gelida
El carril més pròxim al mur està tallat, però de moment la resta de l’autopista es considera «apta» per al tràfic
Pau Lizana Manuel / ACN
Els Bombers de la Generalitat alerten d’una situació de «possible inestabilitat» a l’AP-7 a Martorell, en el tram on es va produir el despreniment d’un mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l’accident de tren d’aquest dimarts a Gelida. En conseqüència, la via queda quedarà tallada en sentit sud a partir de les 15.30 hores i la restricció durarà dies.
El cap d’intervenció dels Bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, ha detallat que el mur col·lapsat «es recolza» actualment sobre el tren accidentat i que caldrà valorar com es comporta aquest talús una vegada es retiri el vagó.
Actualment, hi ha tallat un carril de l’autopista –el més pròxim al mur– i els Bombers asseguren que la resta de la via és «apta per al tràfic». Els Bombers han requerit al Ministeri de Transports i a Adif una «avaluació conjunta» de la situació.
Alternatives a l'AP-7
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha dit que s'informarà els conductors d'alternatives a l'AP-7 en sentit sud i ha remarcat que la "més factible" és anar a l'A-2 fins a Igualada i baixar per la C-15 perquè és una "via amb bones prestacions". El director del Servei Català de Trànsit ha dit que informaran els conductors a l'altura de Cassà de la Selva que la C-25 és una opció per anar al centre de la península, i ha plantejat també l'opció de la C-58, la B-40 i arribar a l'A-2 per anar a Ponent i al centre de la península.En cas que els conductors arribin fins a Martorell, el desviament es fa per l'A-2. Per anar cap al sud, Trànsit també recomana vies alternatives com la C-32 pel litoral i la B-42 pel prelitoral. Es podrà retornar a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès.
Totes aquestes opcions, ha remarcat Lamiel, busquen "equilibrar" el trànsit afectat per la restricció, que calculen que afectarà uns 120.000 vehicles i 25.000 vehicles pesants que passen per aquest punt.
