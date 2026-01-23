Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona ferida en ser atropellada a la C-55, a Olesa de Montserrat

L'accident ha tallat la carretera mentre s'atenia la persona ferida

Els serveis d'emergències treballant al punt de l'accident, aquest divendres al matí

Els serveis d'emergències treballant al punt de l'accident, aquest divendres al matí / Policia Local d'Olesa de Montserrat

Eduard Font Badia

Manresa

Una persona ha resultat ferida aquest matí en ser atropellada mentre travessava la carretera C-55, a prop de l'entrada nord d'Olesa de Montserrat. Els serveis d'emergència han treballat en l'accident i en l'atenció de la persona ferida. Quan aquesta ha pogut ser traslladada a un centre sanitari, la carretera s'ha reobert al trànsit.

La Policia d'Olesa s'ha coordinat amb la resta de policies dels municipis dels voltants per a les afectacions en la mobilitat. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de la investigació de l'accident.

