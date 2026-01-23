Una persona ferida en ser atropellada a la C-55, a Olesa de Montserrat
L'accident ha tallat la carretera mentre s'atenia la persona ferida
Manresa
Una persona ha resultat ferida aquest matí en ser atropellada mentre travessava la carretera C-55, a prop de l'entrada nord d'Olesa de Montserrat. Els serveis d'emergència han treballat en l'accident i en l'atenció de la persona ferida. Quan aquesta ha pogut ser traslladada a un centre sanitari, la carretera s'ha reobert al trànsit.
La Policia d'Olesa s'ha coordinat amb la resta de policies dels municipis dels voltants per a les afectacions en la mobilitat. Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de la investigació de l'accident.
