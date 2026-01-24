Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reobert un carril de l’AP-7 en sentit sud a Martorell

Els vehicles han començat a circular puntualment a les 14 hores

Els operaris retiren els cons de la via que impedien el pas per l'Ap-7 en sentit sud a Martorell

Els operaris retiren els cons de la via que impedien el pas per l'Ap-7 en sentit sud a Martorell / ACN

ACN

Martorell

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reobert un carril de l’AP-7 en sentit sud a Martorell, tal com va anunciar divendres després de comprovar que ho podia fer de forma segura. Els vehicles han començat a circular puntualment a les 14 hores. Continuen tallats els altres dos, els més propers a les vies del tren on es va produir l’accident d’un tren a Gelida per la caiguda d’un mur de contenció, provocant un mort i 37 persones ferides. El ministre de Transports, Óscar Puente, ja va apuntar divendres que els altres dos carrils es reobririen en dues setmanes. Trànsit ha demanat utilitzar vies alternatives.

