Reobert un carril de l’AP-7 en sentit sud a Martorell
Els vehicles han començat a circular puntualment a les 14 hores
ACN
Martorell
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reobert un carril de l’AP-7 en sentit sud a Martorell, tal com va anunciar divendres després de comprovar que ho podia fer de forma segura. Els vehicles han començat a circular puntualment a les 14 hores. Continuen tallats els altres dos, els més propers a les vies del tren on es va produir l’accident d’un tren a Gelida per la caiguda d’un mur de contenció, provocant un mort i 37 persones ferides. El ministre de Transports, Óscar Puente, ja va apuntar divendres que els altres dos carrils es reobririen en dues setmanes. Trànsit ha demanat utilitzar vies alternatives.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu