Resignació entre els usuaris a l’estació de Martorell en l’accidentada represa de Rodalies: “Ja ni ens indignem”
Tant els trens com el servei de bus alternatiu amb Sant Sadurní d’Anoia han circulat amb retard
Àlex Recolons (ACN)
Martorell
Els usuaris de Rodalies a l’estació de Martorell han viscut amb resignació l’accidentada represa del servei aquest dilluns. Tant els trens de l’R4 que havien de sortir en direcció Terrassa, com els busos del servei alternatiu habilitat per anar a Sant Sadurní d’Anoia han circulat amb retards importants.
Els viatgers consultats han reconegut que ja comptaven amb arribar tard a la seva destinació i han lamentat que el “desgavell” d’avui “és un més” i que no els ha agafat per sorpresa. “Renfe té sort que ja ni ens indignem. Des que he sortit de Gelida a les sis del matí han canviat tres cops la informació i encara no sé quan arribaré a la feina a Sant Feliu de Llobregat”, es lamentava l’Eva.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats