Els Mossos d’Esquadra lluiten contra la multireincidència des de la comissaria de Martorell
Dos responsables d’establiments han estat denunciats penalment i s’han detectat 22 infraccions administratives l'últim trimestre del 2025
Regió7
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Martorell van seguir un pla per lluitar contra la multireincidència el darrer trimestre del 2025, incidint tant en la prevenció de furts i robatoris com en els canals de sortida i venda d’objectes sostrets. Un pla que va tenir "bons" resultats, segons fonts policials.
En l’àmbit administratiu s’han detectat 22 infraccions, fet que ha comportat la incoació dels corresponents expedients sancionadors. Dins del marc del Pla Receiver s’han realitzat inspeccions a establiments dedicats a la compra, venda i reparació d’objectes electrònics, especialment de telefonia mòbil, amb l’objectiu d’evitar la comercialització d’objectes sostrets i actuar contra els canals il·legals de venda.
Per al desplegament d’aquest pla, la Unitat de Seguretat Ciutadana de Martorell ha treballat amb la col·laboració de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la Regió Policial Metropolitana Sud, duent a terme diversos dispositius a les poblacions que cobreix aquesta comissaria. El resultat de les inspeccions realitzades ha estat molt positiu, ja que els agents han localitzat un total de vuit telèfons mòbils sostrets en diferents punts del territori. Per aquest motiu s’ha denunciat penalment dos responsables d’establiments i un client.
Està previst que aquest pla d’acció tingui continuïtat al llarg de l’any 2026.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats