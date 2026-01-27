Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
Els ocupants del cotxe sinistrat van sortir pel seu propi peu
Topada d'alta intensitat a Abrera. Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns a la nit en un accident entre dos cotxes a la B-1212. El 112 ha rebut l'avís a les 21:40 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions del cos d'emergències, que s'ha trobat un dels vehicles completament bolcat.
Segons han informat fonts del cos, els ocupants del turisme van resultar ferits lleus, però van poder sortir pel seu propi peu. Els efectius del SEM desplaçats els van atendre a l'indret.
