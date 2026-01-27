Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
R4Fotomultes a ManresaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàConvent de caputxinesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat

Els ocupants del cotxe sinistrat van sortir pel seu propi peu

Un dels vehicles implicats en l'accident

Un dels vehicles implicats en l'accident / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Topada d'alta intensitat a Abrera. Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dilluns a la nit en un accident entre dos cotxes a la B-1212. El 112 ha rebut l'avís a les 21:40 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions del cos d'emergències, que s'ha trobat un dels vehicles completament bolcat.

Segons han informat fonts del cos, els ocupants del turisme van resultar ferits lleus, però van poder sortir pel seu propi peu. Els efectius del SEM desplaçats els van atendre a l'indret.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  2. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  3. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  4. Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
  5. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  6. Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
  7. Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
  8. Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés

Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat

Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat

Virus Nipah: tot el que sabem de la nova epidèmia a l’Índia

Virus Nipah: tot el que sabem de la nova epidèmia a l’Índia

Una esllavissada complica la circulació a Ribera d'Urgellet

Una esllavissada complica la circulació a Ribera d'Urgellet

Quines carreteres es troben avui tallades per neu?

Quines carreteres es troben avui tallades per neu?

Sortir abans de l’hora per no arribar tard: l’estratègia dels usuaris de l’R4 en dies de servei alternatiu

Sortir abans de l’hora per no arribar tard: l’estratègia dels usuaris de l’R4 en dies de servei alternatiu

Ramaders del Solsonès recorren a la via penal per evitar sacrificar 30 vaques per un positiu de tuberculosi

Ramaders del Solsonès recorren a la via penal per evitar sacrificar 30 vaques per un positiu de tuberculosi

El nerviosisme el delata: detingut amb cocaïna i haixix en un bar de Monistrol de Montserrat

El nerviosisme el delata: detingut amb cocaïna i haixix en un bar de Monistrol de Montserrat

Quan un dels hereus bloqueja l'herència: quines opcions hi ha segons l'advocada Laura Lobo

Quan un dels hereus bloqueja l'herència: quines opcions hi ha segons l'advocada Laura Lobo
Tracking Pixel Contents