La Generalitat confia que l’AP-7 a Martorell en sentit sud reobri el 9 de febrer

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, confia que el tram de l’AP-7 a Martorell, en sentit sud, que es troba de nou tallat per complet des d’ahir, es pugui reobrir a la circulació el pròxim 9 de febrer, una vegada efectuats els treballs de reparació de la via.
Lamiel, en declaracions a RTVE, ha explicat que així l’hi ha traslladat el Ministeri de Transports, encarregat de la reparació d’aquest tram de l’autopista, entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, després de l’accident mortal de tren a Gelida del 20 de gener, quan va cedir terreny i el mur sobre el qual es recolzava aquesta infraestructura es va esfondrar sobre el comboi.
«Si han dit això [el Ministeri de Transports], així serà i així ho esperem», ha insistit el director del SCT.
Ahir a la tarda, l’únic carril que s’havia habilitat al trànsit dissabte passat, l’esquerre, va tornar a ser tancat per poder traslladar a la mateixa part de la maquinària que treballa en la reparació de la via, de manera que torna a estar tallat per complet aquest tram des de Martorell, de 22 quilòmetres, en sentit sud.
Aquest fet està incidint aquest dijous en la mobilitat viària, ja que es desvien els vehicles des de la zona del tall cap a l’A-2, on es registren retencions de 5 quilòmetres a l’altura de Castellisbal.
El SCT manté la seva recomanació als usuaris que utilitzin les vies alternatives en els desplaçaments: la C-32, que continua sent gratuïta als túnels del Garraf, cap al litoral, la C‐25 cap a l’interior, l’N‐340 i C‐15 cap al Penedès, i la C-58 i la B-40 cap a l’A-2.
Als accessos sud a Barcelona, hi ha retencions a l’A-2, de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, a la B-23, del Papiol a Sant Feliu, a la C-32, de Viladecans a Sant Boi i a la C-31, al Prat de Llobregat.
Des de la zona nord, hi ha cues a la C-58, a la C-31, de Montgat a Badalona i a la C33, de Montcada i Reixac a Barcelona.
