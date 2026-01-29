Tornen les Festes de Sant Antoni Abat a Olesa de Montserrat
Del 30 de gener a l’1 de febrer, Olesa ofereix activitats populars com el correfoc, el Mercat Medieval i concerts a l’aire lliure
Regió7
Olesa de Montserrat celebra les Festes de Sant Antoni Abat del 30 de gener a l’1 de febrer amb un ampli programa d’activitats tradicionals i populars organitzat per l’Associació Tonis Olesa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i diverses entitats locals. Aquesta celebració, vinculada històricament al món del camp i als animals de càrrega, commemora el patró dels traginers i dels animals de peu rodó i és una de les festes més arrelades al municipi.
Els actes s’inicien divendres 30 de gener a les 7 de la tarda amb la inauguració de l’exposició 'Les fonts d’Olesa de Montserrat' a l’Espai Celler del Centre Cultural Cal Puigjaner, una mostra organitzada conjuntament amb la Comunitat Minera Olesana que es podrà visitar fins al 15 de febrer. Tot seguit, a 2/4 de 8, tindrà lloc la presentació oficial de la festa i el tradicional traspàs de banderes entre els abanderats de l’any anterior i els d’enguany.
El dissabte destaca la ballada de danses tradicionals de l’Esbart Olesà a la plaça de Catalunya a les 12 del migdia. A la tarda i vespre, el protagonisme és per al foc, amb el correfoc de Custus Ignis i els Diablots d’Olesa, que inclou un primer tram inclusiu. La cercavila recorre el nucli antic fins al Parc Municipal, on se celebra la Santantonada i l’encesa dels foguerons. La jornada es completa amb un concert, sessió de DJ i servei de barra.
Diumenge al matí arriba l’acte més emblemàtic de la festa, els Tres Tombs. La jornada comença amb l’esmorzar de traginers al barri de Sant Bernat, mentre es guarneixen cavalls i carruatges. A 2/4 de 12 s’inicia la cercavila, encapçalada pel carruatge amb la imatge de Sant Antoni Abat i amb la participació d’una vintena de carruatges i cavalls procedents de municipis veïns. El recorregut inclou els principals carrers del centre, amb la tradicional benedicció dels animals i l’acompanyament musical dels Gegants, Grallers i Nans d’Olesa i de l’Escola Municipal de Música. El matí festiu es tanca amb el vermut popular a la plaça de Catalunya.
Durant tot el cap de setmana es pot visitar el Mercat Medieval a la plaça de Catalunya, amb parades d’artesania i degustacions gastronòmiques, i diumenge al matí s’hi celebra també la Fira del vi i del vermut. La programació es completa el dissabte 7 de febrer amb la Tonis Fest, una tarda-vespre musical amb DJ a la UEC. Els organitzadors destaquen l’alta participació d’entitats i públic i la consolidació de la festa com una cita destacada del calendari cultural d’Olesa.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»