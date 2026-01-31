Esparreguera recorda les víctimes del nazisme
El Memorial Democràtic instal·la dues Stolpersteine i Catalunya ja en suma 720, repartides en 114 municipis
Regió7
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, a través del Memorial Democràtic, ha instal·lat dues Stolpersteine, les anomenades pedres de memòria, a Esparreguera, en homenatge a Josep Egea Trujillo i Manuel Vinaroz Maté, dos veïns del municipi deportats als camps de concentració nazis. L’acte ha estat presidit pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i ha comptat amb la participació de l’alcalde Juan Jurado Bracero, familiars de les víctimes i representants d’entitats memorialistes. La neta de Manuel Vinaroz, Júlia Vinaroz, ha parlat en nom dels familiars.
“Aquestes stolpersteine, aquestes pedres d’ensopec, han de servir per recordar les persones que van ser assassinades pel nazisme. Però també perquè els més joves entenguin que no podem permetre que allò torni a passar”, ha dit Espadaler en l'acte esparreguerí. Durant l'acte, emmarcat dins de CaminsdePau, David Sánchez de l'EScola Les Arts ha llegit el manifest sobre l'exili, escrit per Joana Llordella, per a recordar les prop de 500 persones que van haver de marxar d’Esparreguera l’any 39 i totes les qui actualment pateixen l'exili.
En el mateix sentit, ha exposat que en els darrers anys, el món occidental ha vist com s’instaura en la societat, l’opinió pública i la vida política ideologies totalitàries que menystenen la dignitat de les persones: “Hem de ser ferms en la lluita contra l’avenç d’aquestes ideologies. Actes com aquest -que és un acte de justícia i reparació- ajuden en aquesta lluita a través del record del que no ha de passar mai més”.
Espadaler també ha volgut posar en valor que actes com aquests demostren la importància i la utilitat de la cooperació entre administracions en les polítiques públiques de memòria.
Les Stolpersteine són llambordes urbanes que homenatgen les persones represaliades pel nazisme. S’acostumen a col·locar davant del darrer lloc on la víctima va viure en llibertat o en espais especialment significatius del municipi on s’instal·len. Cada peça és única i es fabrica artesanalment a Alemanya, com un gest d’humanitat i de respecte que contrasta amb l’extermini industrialitzat del règim nazi. Amb les d’avui, Esparreguera ja en suma un total de 9.
Josep Egea i Manuel Vinarós
Josep Egea Trujillo va arribar a Esparreguera de petit i va treballar com a obrer a la fàbrica Sedó. El seu nom apareix a la llista de persones amb ideologia d’esquerra “en el período rojo-separatista” elaborada per l’Ajuntament d’Esparreguera. Detingut durant l’ocupació alemanya de França, va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen i posteriorment a Gusen. Va sobreviure a la deportació i va ser alliberat l’any 1945.
Manuel Vinaroz Maté, resident a Esparreguera, va treballar com a guarda forestal municipal. Després de la Guerra Civil es va exiliar a França, on va ser capturat pels alemanys. Deportat a Mauthausen i al subcamp de Gusen, va morir assassinat l’any 1941.
La neta de Manuel Vinaroz, Júlia Vinaroz, ha ofert durant l’acte un testimoni de l’exili i mort del seu avi i del silenci que va regnar en la seva família al voltant d’aquests fets. El conseller Espadaler ha felicitat a Júlia Vinaroz per les seves paraules: “Son aquests testimonis els que conformen la memòria democràtica, la que recorda la veritat i la que ens permet lluitar per a que el que va passar no torni a succeïr mai més”.
Un projecte educatiu de ciutat
La instal·lació de les llambordes a Esparreguera s’emmarca en el projecte Camins de Pau, que enguany celebra la quarta edició. Es tracta d’un projecte educatiu de la ciutat amb la participació dels centres escolars i orientat especialment al jovent.
L’objectiu és donar a conèixer la història dels exiliats i deportats d’Esparreguera per sensibilitzar la població i promoure la consciència sobre la importància de la memòria democràtica i la defensa dels drets humans.
Catalunya, pionera en el projecte Stolpersteine
El projecte Stolpersteine és una de les iniciatives més destacades impulsades pel Memorial Democràtic, que ha situat Catalunya com a pionera en la instal·lació d’aquestes llambordes de memòria. Amb les noves peces d’Esparreguera, Catalunya continua ampliant una xarxa present a desenes de municipis del país.
Amb les dues noves peces d’Esparreguera, el país suma ja 720 llambordes distribuïdes en 114 municipis de tot Catalunya.
Tal com ha assenyalat el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, “recordar els noms i les històries de les víctimes del nazisme és un acte de justícia i un compromís amb els valors democràtics”.
Un projecte europeu amb més de 117.000 llambordes
El projecte Stolpersteine va ser creat l’any 1996 per l’artista alemany Gunter Demnig, amb la col·locació de les primeres llambordes a Berlín, en homenatge als veïns jueus deportats del barri de Kreuzberg. Avui, més de 117.500 llambordes recorden víctimes del nazisme a 31 països europeus, fet que converteix el projecte en la iniciativa de memòria descentralitzada més gran del món.
El nom Stolperstein —que en alemany significa literalment ‘pedra que fa ensopegar’— evoca una ensopegada simbòlica, “no amb els peus, sinó amb la memòria i amb el cor”, tal com explica el seu creador. La seva col·locació a terra obliga a inclinar-se per llegir els noms, en un gest de respecte i record cap a les víctimes.
Després de l'acte de col·locació de les llambordes, el conseller Espadaler ha visitat l'ajuntament d'Espareguera, ha signat el llibre d'honor del municipi i s'ha reunit amb l'alcalde, Juan Jurado, per abordar qüestions d'interès comú entre el municipi i el departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”