Detinguts quatre homes per robar cable de coure a una empresa d’Abrera

Tres dels arrestats tenien múltiples antecedents policials per robatoris amb força

Vista de l'interior de la furgoneta que duien els 4 detinguts amb coure robat i diverses eines

Vista de l'interior de la furgoneta que duien els 4 detinguts amb coure robat i diverses eines / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local d’Abrera van detenir, el passat 27 de gener, quatre homes d’entre 23 i 30 anys, com a presumptes autors de robatoris amb força a diverses empreses d’un polígon industrial d’Abrera. Els fets es van produir la nit del 26 de gener, poc abans de les 00:00, quan els agents de la Policia Local van rebre la informació d’un possible robatori de cable de coure, per part de diversos homes que circulaven en furgoneta.

La patrulla va iniciar una recerca i pocs minuts després van aturar una furgoneta amb quatre ocupants. Al lloc es van adreçar diverses dotacions de Mossos d’Esquadra, que conjuntament amb els agents de Policia Local van identificar els ocupants i escorcollar la furgoneta, a l’interior de la qual van trobar diverses eines i 204 quilograms de cable de coure.

Part del material de coure que va ser loclitzat a l'interior de la furgoneta

Part del material de coure que va ser loclitzat a l'interior de la furgoneta / Mossos d'Esquadra

La coordinació existent entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Abrera va permetre que, paral·lelament a l’escorcoll de la furgoneta, altres agents comprovessin l’entorn i localitzessin l’empresa del polígon industrial d’on havien sostret el cable de coure.

Per tots aquests fets, Policia Local d’Abrera va detenir aquests quatre homes, tres d’ells amb múltiples antecedents policials per fets de la mateixa tipologia delictiva.

Els arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell.

