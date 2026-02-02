Detinguts quatre homes per robar cable de coure a una empresa d’Abrera
Tres dels arrestats tenien múltiples antecedents policials per robatoris amb força
Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local d’Abrera van detenir, el passat 27 de gener, quatre homes d’entre 23 i 30 anys, com a presumptes autors de robatoris amb força a diverses empreses d’un polígon industrial d’Abrera. Els fets es van produir la nit del 26 de gener, poc abans de les 00:00, quan els agents de la Policia Local van rebre la informació d’un possible robatori de cable de coure, per part de diversos homes que circulaven en furgoneta.
La patrulla va iniciar una recerca i pocs minuts després van aturar una furgoneta amb quatre ocupants. Al lloc es van adreçar diverses dotacions de Mossos d’Esquadra, que conjuntament amb els agents de Policia Local van identificar els ocupants i escorcollar la furgoneta, a l’interior de la qual van trobar diverses eines i 204 quilograms de cable de coure.
La coordinació existent entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Abrera va permetre que, paral·lelament a l’escorcoll de la furgoneta, altres agents comprovessin l’entorn i localitzessin l’empresa del polígon industrial d’on havien sostret el cable de coure.
Per tots aquests fets, Policia Local d’Abrera va detenir aquests quatre homes, tres d’ells amb múltiples antecedents policials per fets de la mateixa tipologia delictiva.
Els arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Martorell.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà