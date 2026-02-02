El Govern preveu que el Baix Llobregat aporti 1.146 MW d'energia procedent de fons renovables fins al 2050
La solar suposa el gruix de l'electricitat produïda, amb 1089,8 MW, mentre que l'eòlica s'estima en 56,2 MW
ACN
El Govern preveu que el Baix Llobregat aporti 1.146 MW d'energia procedent de fons renovables fins al 2050. La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat aquest dilluns els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) als representants dels 30 municipis de la comarca. En total, s'estima que hauran de contribuir als objectius del país amb 1.089,8 MW d'energia solar fotovoltaica i 56,2 MW d'eòlica en l'horitzó de l'any 2050. La sessió també ha servit perquè els representants municipals coneguin la metodologia amb què s'ha elaborat el PLATER i les eines perquè els municipis puguin ajustar la proposta inicial a la seva realitat.
En l'àmbit fotovoltaic, el Baix Llobregat acollirà 876,1 MW en edificis, 126,4 MW en espais artificialitzats, com ara pedreres o abocadors en desús, i 87,3 MW en espais no artificialitzats. La potència ja instal·lada i l'autoritzada o en tramitació que finalment s'acabi executant, que en l'actualitat suposen 12,85 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.
En total, l'ocupació de sòl no artificialitzat per a l'aprofitament fotovoltaic a la comarca puja a 140 hectàrees, un 0,3% del total de la seva superfície. En l'àmbit eòlic, la comarca acollirà 56,2 MW
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l'objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d'acceleració per a la implantació d'energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d'energia eòlica.
A banda, a partir d'una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l'acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l'altre. Durant la presentació també s'ha explicat als càrrecs electes la metodologia emprada i s'ha convidat tots els municipis a participar en la definició final del document.
Anteriorment, el PLATER ja s'havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Un cop s'iniciï el període d'informació pública, els municipis del Baix Llobregat podran presentar les seves propostes, que tindrà una durada extraordinària de tres mesos per facilitar la participació del món local.
Posteriorment, un cop aprovat definitivament el PLATER, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l'hora d'ordenar la instal·lació d'energies renovables en el seu territori, sempre amb línia amb els criteris definits al PLATER. En la sessió d'aquest dilluns s'han presentat les diferents eines i canals que els representants municipals tindran disponibles per tal de fer les seves aportacions, modificacions o consultes.
El PLATER té com a finalitat ordenar la implantació d'energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, en el conjunt de Catalunya, de manera que es compleixin els objectius previstos en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT). Això comporta que el país pugui descarbonitzar el seu model energètic, i esdevindrà una eina que ajudi els municipis a regular la instal·lació d'energies renovables en el seu terme.
Així, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d'energia renovable fins a l'any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats. L'objectiu és que 14.000 MW s'instal·lin en edificis i espais artificialitzats, i la resta haurà de situar-se en espais no artificialitzats, amb una ocupació prevista de sòl equivalent a l'1,2% del territori de Catalunya.
L'objectiu és que el PLATER iniciï la seva informació pública a principis de l'any 2026.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà