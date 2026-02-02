La víctima del crim d'Olesa hauria mort poques hores després de sortir de casa seva a Riudoms
La Guàrdia Civil treballa amb aquesta com a principl hipòtesi per a aclarir la mort de Magdalena Mas Vilaltella
La Magdalena Mas Vilaltella, de 38 anys, va sortir de casa seva al carrer Major de Riudoms el 8 d'abril de 2005 als volts de les 11 de la nit i ja no es va tornar a saber res d'ella fins que l'any 2014 el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil va posar-li el seu nom a unes restes humanes que s'havien trobat 9 anys enrere a Olesa de Montserrat.
Les dades de què disposen els investigadors porten a creure, com a principal hipòtesi, que la mort s'hauria produït poques hores després de sortir de casa, en algun punt entre Riudoms i Olesa de Montserrat, on el seu cos va ser descobert, esquarterat i repartit en diverses bosses de plàstic. I en algun moment entre les 11 de la nit, i 2/4 de 4 de la matinada ja del dia 9, quan un individu va fer servir la seva targeta per treure diners d'un caixer automàtic de Terrassa.
I precisament aquí és quan el cas torna a sortir a la llum ara, més de 20 anys després. Quan la Guàrdia Civil va publicar aquest diumenge la foto d'aquest individu, principal sospitós del cas, i de la víctima, per tal de veure si algú és capaç d'aportar alguna informació sobre el cas, o de reconèixer l'individu. I és que amb la targeta de la Magdalena es van treure diners tres vegades: la primera poques hores després de sortir de Riudoms, a dos de quatre de la matinada. La segona, ja el mateix dia 9, a Terrassa, als volts de dos quarts de vuit del vespre, que és la imatge que s'ha difós d'ell. I una tercera, el dia 11, també a Terrassa. Però en aquesta, l'home ja presenta una imatge camuflada amb una gorra.
Tal com publicava Regió7 ahir mateix, la investigació es va iniciar el 2005 quan la Guàrdia Civil va localitzar les restes humanes en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Era el 6 d'agost de 2005, i els veïns de la urbanització Rives Blaves d'Olesa feia dies que sentien una forta pudor de descomposició. Finalment, en trobar les bosses van avisar la Guàrdia Civil que va desplaçar una patrulla des de Manresa. Quan els agents van comprovar que es tractava de restes humanes, van acordonar el perímetre i van avisar la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, que es va fer càrrec de les investigacions.
Feia 5 mesos que s'havia denunciat la desaparició de la Magdalena Mas Vilaltella a la comissaria de la Policia Nacional de Reus, però encara haurien de passar 9 anys fins que es relacionessin els dos casos. I ara falta la col·laboració ciutadana per a intentar confirmar la principal línia d'investigació, identificant el qui és el principal sospitós: l'home que va treure diners amb la seva targeta bancària.
