El conseller de Justícia visita Sant Esteve Sesrovires

Durant la trobada, es van tractar temes d'interès com els accessos als centres penitenciaris, les infraestructures d’aigua o la dotació de més recursos al Jutjat de pau

El conseller de Justícia amb representants del l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

El conseller de Justícia amb representants del l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires / AJ. SANT ESTEVE SESROVIRES

Regió7

Manresa

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va visitar el divendres, 30 de gener, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. En la trobada amb l’alcaldessa, Roser Broser, i membres del govern i personal tècnic, es van tractar temes d’interès pel municipi com els accessos als centres penitenciaris, les infraestructures d’aigua, la recuperació de la Masia de Can Margarit i la dotació de més recursos al Jutjat de pau. 

