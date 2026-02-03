Trànsit habilitarà un carril de l'AP-7 entre Martorell i Gelida perquè hi circulin autobusos interurbans i de Renfe
Lamiel confia que l'autopista es reobri el 9 de febrer, però admet que no està clar si es farà de forma parcial o total
ACN
El Servei Català de Trànsit (SCT) habilitarà un carril de l'AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Gelida, perquè hi puguin circular els autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe, després de l'accident ferroviari de Gelida i del tall de l'autopista. Així ho ha explicat el director Trànsit, Ramon Lamiel, en una entrevista amb l'ACN. La mesura començarà a aplicar-se dimecres i permetrà escurçar els temps de recorregut d'aquests mitjans de transport molt "penalitzats" pel tall de la via. A banda, Lamiel ha insistit que la previsió és reobrir completament l'AP-7 el 9 de febrer vinent, tot i que ha admès que no està clar si la posada en marxa de la via serà total, amb tres carrils, o parcial, només amb dos.
El tall de l’AP-7 en sentit sud a l’altura de Martorell per reparar el talús esfondrat arran de l'accident ferroviari continua condicionant greument la mobilitat al Penedès i al Baix Llobregat. La circulació a la via va quedar totalment interrompuda el 21 de gener passat després del sinistre. Des d’aleshores, a la zona s'hi duen a terme treballs de reparació i estabilització de l’estructura afectada. Tot i que el 24 de gener es va arribar a reobrir un carril de manera puntual, aquest es va tornar a tancar dies més tard per permetre l’entrada de maquinària i continuar les obres.
En aquest sentit, Lamiel ha explicat que a partir d'aquest dimecres s'habilitarà el carril dret de l'autopista entre Martorell i Gelida, que està tallat a la circulació de vehicles mentre duren els treballs, perquè els autobusos de Renfe i els que corresponen a la línia regular que uneix Barcelona amb Vilafranca, l’E6, puguin “escurçar els seus trajectes”. Ha indicat que els autobusos agafaran la sortida de Gelida, just abans de l’inici del tram on es duen a terme els treballs de reparació de la infraestructura, de forma que després podran continuar el seu recorregut cap a Sant Llorenç d’Hortons i Sant Sadurní.
Ha explicat que la decisió respon a una proposta traslladada des del territori i que el delegat del Govern al Penedès ha fet arribar a Trànsit. “S’ha pogut aplicar perquè la direcció de l’obra ho ha autoritzat”, ha comentat Lamiel, que ha detallat que els autobusos circularan pel carril de la dreta i no podran avançar. A més, hauran de circular a 80 km/h per motius de seguretat.
Així mateix, ha assenyalat que el personal de seguretat que hi ha a la zona fent tasques de vigilància de l’obra s’encarregarà de controlar l’accés d’aquests vehicles perquè només hi accedeixin els que tinguin permís per fer-ho.
Confia que l’AP-7 reobri el dia 9 de febrer
Lamiel ha afirmat que el SCT fa un seguiment diari de les obres en coordinació amb el Ministeri de Transports i ha remarcat que “tots els treballs que s’estan fent estan dintre de la programació prevista”. Per aquest motiu, ha insistit que es manté l’escenari del 9 de febrer com a data de reobertura de la via. Amb tot, ha admès que aquest calendari podria veure’s afectat si es tornen a repetir episodis climatològics adversos. També ha afegit que desconeixen si s’obrirà tota l'autopista, amb tres carrils, o si només es podrà circular per dos: “El que segur que no passarà és que només s’obri un carril”, ha indicat.
Descarten habilitar carrils en sentit nord i aposten per vies alternatives
Lamiel ha recordat que l’estratègia de Trànsit davant el tall de l’AP-7 ha estat “triple” i que passa, en primer lloc, per distribuir el trànsit a través de vies alternatives. En aquest sentit, ha destacat l’alliberament del peatge de la C-32, l’itinerari de l’Ordal i l’opció de circular per l’A-2 fins a Igualada i baixar per la C-15 per recuperar l’AP-7 a l’altura de Vilafranca. “Aquestes alternatives per mitigar han funcionat”, ha assegurat, i ha apuntat que l’increment de trànsit registrat a la C-32 sud i a l’A-2 confirma que el trànsit s’està redistribuint.
El director del SCT ha descartat habilitar carrils de l’autopista en sentit nord per facilitar la circulació cap al sud. Ha explicat que aquesta opció es va arribar a estudiar, especialment per a turismes i en moments molt puntuals, com els divendres. Tot i això, ha remarcat que, amb l’autopista novament tallada, “això no seria recomanable”. A més, ha subratllat que el reglament de circulació prioritza la seguretat viària i prohibeix que els vehicles pesants circulin en carrils en sentit contrari: “Un camió en sentit contrari té 20 vegades més energia de xoc”, ha advertit. També ha considerat que eliminar un carril en sentit nord provocaria congestions importants els dies laborables, sobretot en hores punta, en una via amb molt trànsit de mercaderies.
