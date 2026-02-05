Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acampada de la PAHCRestabliment de l'R4Missió 'marciana'Combats il·legalsDesallotjament a ManresaRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Més restriccions

Nou tall de l’AP-7 en sentit sud després que dos autocars se saltessin les restriccions fins a Gelida

Trànsit adopta la decisió per garantir la seguretat a les obres

Tall a l’AP-7 sentit sud a l’altura de Martorell per l’ensorrament d’un mur sobre la línia de tren a Gelida.

Tall a l’AP-7 sentit sud a l’altura de Martorell per l’ensorrament d’un mur sobre la línia de tren a Gelida. / MAR MARTÍ / ACN

Germán González

Barcelona

La mesura anunciada aquest dimecres pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, d’obrir el trànsit de l’AP-7 en sentit sud entre Martorell i Gelida a autobusos interurbans i els autocars del servei alternatiu de Renfe ha estat en vigor tot just unes hores.

La intenció de Trànsit era facilitar la mobilitat per autopista dels autocars autoritzats de la zona, com els que cobreixen l’R4, que continua interrompuda entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, com els de la línia E6, que uneix Vilafranca del Penedès amb Barcelona. En concret era el carril dret i els autocars havien de circular a un màxim de 90 km/h.

Malgrat que el carril per a autocars autoritzats estava convenientment senyalitzat i segregat fins a finalitzar a l’estació de tren de Gelida, aquest dimecres a la tarda dos vehicles de transport de passatgers no van respectar les limitacions de circulació i van arribar fins al punt en què es realitza l’obra.

Per això Trànsit ha decidit suspendre des de primera hora d’aquest dijous aquesta mesura del carril per a autocars autoritzats per garantir tant la seguretat de l’obra com la circulació a la resta de l’autopista. D’aquesta manera, l’AP-7 torna a estar tallada a tots els vehicles en aquest punt entre Martorell i Sant Sadurní en sentit sud.

Notícies relacionades

Trànsit ha comunicat la mesura a la Direcció de Mobilitat del Departament de Territori i a la Federació d’Empreses de Transport de viatgers. No obstant, la previsió és que l’AP-7 pugui tornar a obrir a la circulació dilluns vinent, per la qual cosa s’està intensificant les obres de reparació de la zona afectada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  2. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  3. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  4. «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
  5. Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
  6. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  7. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  8. Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi

Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 als quatre que hi ha i vigilarà la velocitat en els 344 quilòmetres de la via

Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 als quatre que hi ha i vigilarà la velocitat en els 344 quilòmetres de la via

Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: «El grau de Medicina tindrà una xarxa de 7 hospitals universitaris»

Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: «El grau de Medicina tindrà una xarxa de 7 hospitals universitaris»

Metges i universitats pressionen per a un accés «més just» a Medicina per als estudiants catalans: el 40% són d’altres comunitats

Metges i universitats pressionen per a un accés «més just» a Medicina per als estudiants catalans: el 40% són d’altres comunitats

VÍDEO | Activistes de la PAHC Bages passen la nit a la plaça Sant Domènec

Mor Antoni Serra Ramoneda, exrector de la UAB i primer síndic de greuges de la UVic-UCC

Mor Antoni Serra Ramoneda, exrector de la UAB i primer síndic de greuges de la UVic-UCC

L'R4 tornarà a tenir trens en circulació des d'aquest mateix dijous, però només amb un comboi cada hora

L'R4 tornarà a tenir trens en circulació des d'aquest mateix dijous, però només amb un comboi cada hora

Una part del municipi d'Alp seguia aquest matí sense gas per una fuita de dimecres al migdia

Una part del municipi d'Alp seguia aquest matí sense gas per una fuita de dimecres al migdia

El professorat del Conservatori de Manresa interpretarà deu concerts

El professorat del Conservatori de Manresa interpretarà deu concerts
Tracking Pixel Contents