Detingut a Martorell un home amb una ordre europea per una agressió amb un tornavís a Alemanya
Li va clavar l'eina fins a 16 vegades i després va atacar una altra persona
Els Mossos d’Esquadra, en una actuació conjunta amb la Policia Local de Martorell, han detingut un home que tenia en vigor una ordre europea de detenció emesa per les autoritats alemanyes. L’individu estava buscat per la seva presumpta implicació en una agressió violenta comesa a Alemanya.
Segons les investigacions, el detingut hauria agredit greument una persona clavant-li un tornavís fins a setze vegades. A més, també hauria atacat una segona víctima amb el mateix objecte quan aquesta va intentar intervenir per aturar l’agressió.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat