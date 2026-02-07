Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'R4 recupera el servei de tren entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat

La circulació es va interrompre dijous al vespre per un despreniment de part d'un terraplè

Part d'un terraplè després en unes obres de soterrament de la línia R4 de Rodalies a Sant Feliu de Llobregat

Part d'un terraplè després en unes obres de soterrament de la línia R4 de Rodalies a Sant Feliu de Llobregat / Cedida

ACN

Barcelona

El tram de l'R4 entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat ha recuperat aquest dissabte el servei, segons s'ha informat aquest matí. La circulació es va interrompre dijous al vespre després que es desprengués una part d'un terraplè en unes obres que s'estan fent al soterrament a Sant Feliu de Llobregat. En una publicació a X, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que continuen "avançant en l’estabilització del sistema".

