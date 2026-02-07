L'R4 recupera el servei de tren entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat
La circulació es va interrompre dijous al vespre per un despreniment de part d'un terraplè
ACN
Barcelona
El tram de l'R4 entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat ha recuperat aquest dissabte el servei, segons s'ha informat aquest matí. La circulació es va interrompre dijous al vespre després que es desprengués una part d'un terraplè en unes obres que s'estan fent al soterrament a Sant Feliu de Llobregat. En una publicació a X, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que continuen "avançant en l’estabilització del sistema".
