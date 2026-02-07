Investigació oberta
Qui va matar la dona trobada a Olesa? Una samarreta, tres extraccions en caixers... i un crim sense resoldre des del 2005
La Guàrdia Civil, que ha difós la imatge del sospitós captat en un banc, intensifica la cerca del presumpte autor de l’assassinat d’aquesta veïna de Riudoms, el cos de la qual va aparèixer esquarterat a Olesa de Montserrat
La Guàrdia Civil difon la imatge del sospitós de l’homicidi d’una dona a Olesa de Montserrat (Barcelona) el 2005 per identificar-lo
Germán González
La família de Magdalena Mas Vilaltella està en suspens des del 8 d’abril del 2005. Aquell dia, cap a les onze de la nit, aquesta veïna de Riudoms (Tarragona) va dir que sortia de festa amb una amiga per Reus. No va anar a aquella cita i mai més s’ha sabut res d’ella. L’endemà, el seu marit va posar una denúncia per desaparició a la comissaria de la Policia Nacional de Reus, que la va remetre a la Guàrdia Civil de Cambrils.
Des d’aleshores s’investiga la desaparició de Magdalena Mas: el Jutjat d’Instrucció número 2 de Reus ha anat reobrint i tancant el cas provisionalment en espera de noves proves. El cadàver de la víctima va aparèixer el 6 d’agost del 2005 en diverses bosses en una zona boscosa a prop de Sant Pere Sacama, al terme municipal d’Olesa de Montserrat (Barcelona).
Els informes forenses van determinar que es tractava d’una dona d’entre 35 i 45 anys que presentava clars signes de mort violenta. El cos estava en avançat estat de descomposició. Tenia una fractura a l’os del pòmul esquerre compatible amb un cop amb un objecte contundent, així com un orifici, possiblement causat per un projectil, a l’omòplat dret. Malgrat les gestions fetes llavors, el cadàver no va poder ser identificat en aquell moment.
Entorn i últimes hores
No va ser fins al 2014, gràcies al programa Fénix d’identificació genètica de persones desaparegudes, que es va poder posar nom i cognoms al cos trobat nou anys abans. La investigació, dirigida pel Grup de Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil a Barcelona, va donar un nou impuls i es va començar a rastrejar l’entorn de la víctima i a intentar reconstruir les seves últimes hores de vida.
Va ser llavors que es va descobrir que, en els dies següents a la desaparició, algú havia tret diners amb la targeta de la víctima a diversos caixers de Terrassa, tal com havia denunciat el marit l’abril del 2005.
En concret, la matinada del mateix dia de la desaparició ja es van retirar diners. Tot i que no es van poder recuperar les imatges del caixer, els agents sí que van aconseguir el vídeo d’una segona extracció aquell mateix 9 d’abril cap a les 19.30 hores en un altre banc de Terrassa. S’hi veu un home a cara descoberta. Aquestes són precisament les imatges que ha distribuït la Guàrdia Civil per mirar d’identificar el sospitós. Dos dies més tard, una altra persona va treure diners d’un altre caixer: no es pot identificar perquè portava gorra, bufanda i la cara tapada.
Identificar una samarreta
A més de la imatge captada del sospitós, la Guàrdia Civil ha difós una foto de Magdalena Mas i del fragment d’una samarreta que es va trobar al costat del cos, amb la frase següent: «Fun and friends alternative energy pub league» [diversió i amics: la lliga de pub d’energies alternatives]. Segons fonts policials, des de l’entorn de la víctima s’insisteix que aquesta samarreta no és de la víctima i que tampoc quadra amb la seva manera de vestir.
Els investigadors, que consideren que la samarreta podria estar relacionada amb la seva desaparició i amb la persona o persones que van provocar la seva mort, han demanat ajuda per identificar la peça. Aquesta és una de les vies obertes de la investigació.
El jutjat de Reus manté la causa arxivada en espera de nous elements que puguin donar un impuls a la investigació i que el crim no prescrigui. De fet, després de la crida feta per la Guàrdia Civil i la difusió de les imatges, s’espera aconseguir obrir noves indagacions que puguin aclarir el crim.
Per a això s’han habilitat el telèfon de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona, 936.823.030 (sol·licitar contactar amb el Grup de Persones de Policia Judicial) i el correu electrònic b-cmd-barcelona-pj-personas@guardiacivil.org.
