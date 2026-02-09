La hipòtesi internacional sobre l'origen de la samarreta del crim d'Olesa
La inscripció de la peça de roba que ha difós la Guàrdia Civil com a prova del cas de la mort violenta d'una dona el 2005 encara genera més preguntes que respostes
Regió7
La investigació pel crim de la dona que el 6 d'agost de 2005 va aparèixer en avançat estat de descomposició en vàries bosses en una zona boscosa d'Olesa de Montserrat, Magdalena Mas Vilaltella, es fonamenta en gran mesura en unes imatges enregistrades en què s'observa amb claredat un home madur abans i després de treure diners amb la targeta bancària de la víctima.
La Guàrdia Civil, que disposa de material audiovisual similar d'una persona que no es pot identificar i que té constància igualment que es va dur a terme un tercer moviment als caixers automàtics, compta amb una altra prova que, en teoria, podria resultar útil. Es tracta del fragment d'una samarreta que, segons l'entorn de la catalana assassinada, que va desaparèixer el 8 d'abril de 2005, no era seva.
A la peça de roba hi ha la següent inscripció en anglès "Fun and friends alternative energy pub league", això és, "Lliga de pubs d'energies alternatives. Diversió i amics", en català. El text, la tipografia, el disseny i fins i tot el color indiquen que, en el seu moment, aquest podria haver estat un article de promoció o record d'un establiment d'oci o entreteniment, o d'un projecte conjunt de negocis d'hostaleria o locals nocturns.
Al llarg de les perquisicions, que s'han allargat durant anys, els agents han valorat la possibilitat que la inscripció tingués simplement una finalitat ornamental, no pas comercial. Però, als professionals més propers al cas de la veïna finada de Riudoms (Tarragona), els costa apartar del seu pensament la idea que la samarreta fos d'un indret específic o d'una campanya concreta, suficientment rellevants o suggeridors perquè algú en volgués deixar constància en una samarreta.
La indagació els va fer pensar en l'Energy Pub, una popular cerveseria a l'aire lliure situada en un parc de Praga molt concorreguda, Riegrovy Sady. S'hi serveixen cerveses, vins, còctels i menjar mentre hi ha concerts, actuacions de DJs o retransmissions esportives, entre les quals, les d'hoquei són les més multitudinàries. Situat prop dels carrers Chopinova i Na Švihance, al cor de Vinohrady, aquest lloc icònic porta més d'un segle congregant veïns i visitants.
Va acollir actes relacionats amb la Primera Guerra Mundial i algunes de les característiques festes salvatges de la dècada dels noranta del segle XX. En l'actualitat, és un espai habitual per fer una copa informal amb amics i celebrar trobades d'estudiants o companys de feina, ja que disposa de més de 1.200 seients sota uns castanyers imponents i amb una vista panoràmica de la capital de Txèquia. Per totes aquestes raons, passen per allà milers de residents i també turistes.
Però la disposició de les lletres de la samarreta trenquen la continuïtat entre "energy" i "pub", en canvi, sí que agrupen "alternative" i "energy" al centre de la inscripció. Els instructors ja van considerar poc probable que aquest sintagma, "energia renovable", fos determinant per aconseguir una prova sòlida per incriminar l'autor o els autors de la mort violenta, ja que les referències arreu del món són molt abundants. Per tant, els treballs es mantenen a Catalunya, després d'una fugaç hipòtesi, d'anada i tornada, al centre d'Europa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer