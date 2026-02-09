Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
L'intern de Quatre Camins que suposadament era el còmplice del treballador penitenciari ha estat traslladat a Brians 2 pel mateix cas
El jutjat ha ordenat l'ingrés provisional al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, d'un funcionari de presons que presumptament traficava amb drogues a l'interior del penal on treballava, Quatre Camins, a Barcelona. Un reclús que suposadament era el seu còmplice ha estat traslladat a Brians 2 en el marc de la mateixa operació.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el primer inculpat ahir al matí, quan anava a iniciar la seva jornada laboral. En el moment de l'arrest, els agents li van intervenir haixix que suposadament anava a distribuir entre els presos, segons ha confirmat el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
La policia indaga igualment si el funcionari, que acumula més d'una dècada d'experiència al servei públic, també havia comerciat il·legalment amb telèfons mòbils. Tant aquests dispositius tecnològics com les substàncies estupefaents són dues de les mercaderies més preuades a les presons, raó per la qual desencadenen molts conflictes.
Feia temps que els agents havien obert la investigació que ha culminat amb aquestes detencions. El primer acusat duia a terme les seves tasques en un departament especial per a policies, funcionaris... condemnats. La hipòtesi que pren més força és que alguns d'aquests interns els hagin delatat o que, com a mínim, hagin contribuït a aquest desenllaç.
