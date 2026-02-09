Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PAHCCarnavalIncendi bloc ManresaFesta dels TraginersPremis GaudíCamí IgnasiàBaxi Manresa
instagramlinkedin

Reobre completament l'AP-7 en sentit sud a Gelida

L'autopista es va tallar l'endemà de l'accident ferroviari mortal del 20 de gener

La zona on va haver-hi l'accident mortal i que ja s'ha reobert el trànsit

La zona on va haver-hi l'accident mortal i que ja s'ha reobert el trànsit / Mar Martí

ACN

Gelida

L'AP-7 ha quedat reoberta completament en sentit sud aquest dilluns de matinada. La circulació per l'autopista en sentit Tarragona es va haver d'aturar entre Martorell i Gelida per l'esfondrament i posterior recuperació del talús de l'accident ferroviari mortal del 20 de gener a Gelida. La via ha estat tallada des de l'endemà de l'accident, tot i que es va reobrir un carril durant uns dies.

Finalment, i un cop finalitzats els treballs d'emergència i estabilització que ha executat el Ministeri de Transports, la via ha reobert els tres carrils de circulació a les tres de la matinada. Els treballs han permès restablir les condicions de seguretat viària tant a l'estructura de l'autopista com a l'entorn.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents