El funcionari de presons detingut per narcotràfic ingressa al centre penitenciari on treballava

Mentre la investigació policial es manté oberta, les autoritats judicials han decidit traslladar l'inculpat de Brians 1 a Quatre Camins

L'entrada a la presó de Brians 1 / ARXIU/EUROPA PRESS

R. Tortosa

Manresa

Després de passar fugaçment pel centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, el funcionari detingut fa dos dies perquè presumptament traficava amb drogues a la presó barcelonina de Quatre Camins ha estat traslladat a les instal·lacions on treballava. 

En aquesta ocasió, però, ocuparà una de les cel·les del departament que fins ara havia de vigilar. Mentre, els Mossos d'Esquadra, cos de seguretat que el va arrestar quan anava a incorporar-se al seu lloc amb haixix a la bossa, segueix recopilant proves sobre el cas. La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha confirmat aquest extrem.

Així, els agents mantenen la hipòtesi que l'imputat, amb una quinzena d'anys d'experiència, operava amb la complicitat d'un reclús de Quatre Camins i que potser també distribuïa il·legalment telèfons mòbils per les instal·lacions.

El bloc on es trobava el penat en qüestió i on duia a terme les seves tasques el funcionari inculpat està reservat a policies i altres servidors públics condemnats per la justícia. El pres suposadament implicat en aquest afer va ser conduït a Brians 2 en el marc d'aquesta operació. La investigació continua oberta.

