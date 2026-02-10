Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desnonament bloc 8Incendi a ManresaVaga de maquinistesPremis GaudíCarnavalFesta dels TraginersBaxi Manresa
instagramlinkedin

Formació

L’alcalde de Castellví de Rosanes visita la fira de Formació Professional del Baix Llobregat

L'esdeveniment va servir per donar a conèixer l'oferta formativa que hi ha a la comarca i el potencial que té aquest tipus de formació per a les empreses del territori

L’alcalde de Castellví, visita una fira d’FP | AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

L’alcalde de Castellví, visita una fira d’FP | AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

Regió7

Manresa

L’alcalde de Castellví de Rosanes, Sergi Busquets, va visitar la II fira de Formació Professional del Baix Llobregat, un esdeveniment que va tenir lloc al Prat de Llobregat i que va servir per donar a conèixer l’oferta formativa que hi ha a la comarca en matèria de formació professional i també el potencial que aquest tipus de formació té per a les empreses i les oportunitats d’inserció laboral de l’alumnat provinent d’aquests estudis.

Després de la visita, Busquets va destacar l’important volum d’assistents a la fira i la bona organització dels espais en famílies professionals, així com també l’àmplia oferta formativa existent i com es mostra a la fira la connexió directa entre la formació professional i el món laboral.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents