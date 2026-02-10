Formació
L’alcalde de Castellví de Rosanes visita la fira de Formació Professional del Baix Llobregat
L'esdeveniment va servir per donar a conèixer l'oferta formativa que hi ha a la comarca i el potencial que té aquest tipus de formació per a les empreses del territori
Regió7
L’alcalde de Castellví de Rosanes, Sergi Busquets, va visitar la II fira de Formació Professional del Baix Llobregat, un esdeveniment que va tenir lloc al Prat de Llobregat i que va servir per donar a conèixer l’oferta formativa que hi ha a la comarca en matèria de formació professional i també el potencial que aquest tipus de formació té per a les empreses i les oportunitats d’inserció laboral de l’alumnat provinent d’aquests estudis.
Després de la visita, Busquets va destacar l’important volum d’assistents a la fira i la bona organització dels espais en famílies professionals, així com també l’àmplia oferta formativa existent i com es mostra a la fira la connexió directa entre la formació professional i el món laboral.
