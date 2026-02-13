Els pagesos del Baix Llobregat avaluen els danys en hivernacles i infraestructures agràries per demanar ajudes
Unió de Pagesos recull incidències per poder tenir les primeres dades d'afectacions pel vent en els pròxims dies
Miquel Codolar (ACN)
Els pagesos del Baix Llobregat han començat a avaluar els danys provocats per les fortes ventades de dijous en hivernacles, barraques i infraestructures de rec per poder demanar ajudes a l’administració. Germán Domínguez, pagès i responsable de coordinació de l’àrea metropolitana de Barcelona d’Unió de Pagesos, ha explicat a l'ACN que a la comarca es van registrar ratxes de fins a 103 quilòmetres per hora i que l’episodi ha malmès estructures essencials per al dia a dia de les explotacions. Segons Domínguez, el sindicat està contactant amb agricultors de la zona i recopilant incidències per traslladar-les al Departament d’Agricultura i reclamar mesures de suport perquè les explotacions puguin “refer” inversions i reprendre l’activitat.
Domínguez ha detallat que la principal afectació se centra en els hivernacles, amb plàstics trencats i estructures de ferro doblegades. Ha explicat que, quan el plàstic s’esquinça i s’hi obren forats, l’aire entra amb força, acaba “trinxant” el material i multiplica els desperfectes. També ha assenyalat que l’impacte és especialment visible a l’àrea de Gavà i Viladecans, on es concentra una part important d’aquest tipus d’instal·lacions.
A banda dels hivernacles, el pagès ha apuntat danys en barraques i altres construccions agràries, amb parets malmeses o estructures desplaçades pel vent. En el seu cas, ha relatat que una barraca li ha caigut a terra i l’episodi l’ha arrossegat fins al mig del camp. També ha explicat que hi ha hagut desperfectes en infraestructures de rec i basses, així com incidències en masies antigues, amb vidres trencats, teulades afectades o algun mur malmès.
Pel que fa als pròxims passos, Domínguez ha explicat que Unió de Pagesos està fent una recopilació d’afectacions a partir del contacte amb els pagesos i de visites a explotacions per tenir una primera fotografia de la situació els pròxims dies.
El sindicat vol traslladar aquesta informació al Departament d’Agricultura i obrir converses per activar mesures que ajudin a minimitzar l’impacte econòmic, com ara línies d’ajut o altres fórmules de suport.
Domínguez també ha remarcat que caldrà veure com s’articulen aquests mecanismes i quin paper hi tenen les assegurances, especialment en un episodi on els danys afecten sobretot infraestructures i equipaments de les explotacions.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa