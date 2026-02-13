El Papiol entra a la zona d'alt risc després de la detecció de 13 nous casos de PPA
Les restriccions d'accés al medi natural s'amplien a aquests dos municipis i el total de positius s'enfila als 155
Roger Segura (ACN)
Detectats 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, onze dins el radi inicial i dos més en una urbanització de Molins de Rei (Baix Llobregat). La troballa de dos senglars positius fora d'aquest límit fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc --fins ara integrada per dotze municipis-- i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres.
Així ho ha anunciat aquest divendres des de Lleida el conseller Òscar Ordeig, el qual ha detallat que no hi ha "cap granja afectada" en els nous radis i que es manté el radi de 20 quilòmetres. Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa