Els Mossos d’Esquadra detenen a Martorell un home per portar drogues, i escapar-se dels agents, conduint de forma temerària
L’arrestat, que acumula cinc antecedents policials, va fugir d’un control policial conduint a gran velocitat per carrers del municipi
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Martorell han detingut, aquesta passada nit, un home de 46 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, desobediència als agents de l’autoritat i un delicte contra la salut pública.
Els fets van tenir lloc durant un control de pas en el marc del dispositiu de prevenció de robatoris amb força a domicilis, quan els agents van observar com un vehicle que circulava en direcció al punt de control, en detectar la presència policial girava sobtadament i fugia en sentit contrari a gran velocitat. Els agents van iniciar el seguiment del vehicle, que va circular temeràriament per diversos carrers del municipi de Martorell fins que va quedar bloquejat en un carrer sense sortida.
En aquell moment, els efectius policials van procedir a la detenció del conductor per conducció temerària i desobediència greu als agents. En aquest seguiment i detenció també hi va col·laborar la Policia Local de Martorell. En l’escorcoll posterior, els agents van localitzar diversos embolcalls de cocaïna que el detingut portava amagats, així com una quantitat important de diners en efectiu. Per aquests fets, també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
El detingut, amb cinc antecedents policials, va passar disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell.
