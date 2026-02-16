Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos d’Esquadra detenen un home per un delicte contra la salut pública en la inspecció a un local conflictiu a Esparreguera

En el dispositiu es van identificar tres persones i es van aixecar diverses infraccions administratives en matèria de consum i espectacles

Efectius dels Mossos davnt el local d'Esparreguera on es va fer l intervenció dimecres passat

Efectius dels Mossos davnt el local d'Esparreguera on es va fer l intervenció dimecres passat / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van dur a terme el dimecres de la setmana passada, dia 11 de febrer, una inspecció a un local d'Esparreguera motivada pels diversos problemes originats per clients del local, així com per sospites de possible venda de substàncies estupefaents. Per aquest motiu, es va establir un dispositiu amb l’objectiu de controlar, identificar i escorcollar les persones que es trobessin a l’interior de l’establiment i a la seva rodalia.

Així, els agents van fer una entrada administrativa emparada en la Llei orgànica 4/2015 en un establiment públic amb activitat de bar, on van detenir una persona per un delicte contra la salut pública.

Com a resultat de l’operatiu, van identificar tres persones i van detenir un home de 42 anys. En l’escorcoll, se li van localitzar diversos embolcalls amb una substància, presumptament cocaïna, i una quantitat important de diners en efectiu fraccionats. Al detingut no li constaven antecedents policials previs. Així mateix, els agents van aixecar diverses actes per infraccions de la normativa en matèria de consum i de la Llei d’espectacles públics i activitats recreatives.

En el dispositiu hi van participar indicatius de les unitats de Seguretat Ciutadana i d’Investigació de Martorell, de l’Àrea de Recursos Operatius i de la Unitat Regional de Policia Administrativa de la Regió Policial Metropolitana Sud, de la Unitat Canina, de la Policia Local d’Esparreguera i del Sistema d’Emergències Mèdiques.

El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell.

