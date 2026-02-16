El vent, a punt de provocar una tragèdia a un concert de Les Reines del Mambo
El grup reclama que els escenaris siguin més segurs, després que els caigués al damunt el pont de llums en l'assaig d'un concert dissabte al vespre a Sant Esteve Sesrovires
L'assaig del dissabte al vespre a Sant Esteve Sesrovires no l'oblidaran mai les membres del grup musical Les Reines del Mambo. Estaven preparant el seu concert del vespre, a la Pista coberta Francesc Castellet i que havia de tancar els actes del Carnaval al poble, quan una ventada va tombar el pont de llums, que va anar a caure damunt les cantants. Les imatges del vídeo fan fressa i, afortunadament, les ferides van ser més lleus del que es pot pensar. Evidentment, el concert es va suspendre.
El grup es va afanyar a penjar un comunicat a les seves xarxes socials reconeixent que "el que vam viure ahir al vespre (per dissabte) encara ens té en xoc". En el comunicat, l’Estel, la Laura, l’Elena, la Paola, l’Andrea i la Maria reivindiquen que els escenaris han de ser espais segurs. Segons les mateixes paraules del grup, "en vam sortir "només" amb ferides i contusions, i amb un xoc emocional brutal, però, com podeu veure al vídeo, podria haver estat fatal".
Regió7 s'ha posat en contacte amb el grup, i tenen clar que no volen culpabilitzar l'Ajuntament, que en tot moment es va posar a la seva disposició, però sí que volen que "el seu cas serveixi d'exemple del que mai ha de tornar a passar". Per això van penjar el vídeo, i per això van emetre el comunicat, perquè "no volem ni morbo ni res sensacionalista, però que tothom faci autocrítica. L'important no és el que va passar, sinó l'avís que això suposa".
Al comunicat penjat a xarxes diuen que "els escenaris són el nostre lloc de treball, i el de moltes companyes a tot el país, cada dia" Per això reivindiquen que no pot haver-hi "mai més un escenari mal muntat, moll, amb risc de qualsevol mena per a les persones que les trepitgem". I exigeixen als organitzadors que s'assegurin de garantir espais segurs, "no s'hi val a escatimar".
Demanen també la solidaritat de la resta de grups "afegint clàusules de seguretat als contractes, assegurem-nos que tot està bé abans de pujar a l'escenari: Si hi ha vent, que no hi hagi veles! Si hi ha corrent, que no hi hagi aigua! Si no hi ha seguretat, no pugem! Ens hi va la vida".
El comunicat acaba amb un reivindicatiu "això que ens va passar a nosaltres ahir, MAI MÉS A NINGÚ NI ENLLOC!".
El post a Instagram, per exemple, ha tingut el suport d'altres artistes com Arnau Tornera, la Banda del Coche Rojo o l'orquestra Diversiones.
