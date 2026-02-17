Detinguts a Esparraguera per la sostracció de cablejat de coure a una empresa ubicada a Puertollano
Els acusats són cinc homes, un dels quals és menor d'edat
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Martorell van detenir el passat 9 de febrer, cinc homes d’entre 17 i 35 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.
Els agents van rebre un avís que els alertaven d’uns individus que manipulaven cablejat de coure a la llera del riu Llobregat i a l’alçada del pont de la carretera C-55, dins el terme municipal d’Esparreguera. Un cop van arribar al lloc, van localitzar una furgoneta amb quatre homes al seu voltant. Després d’identificar-se degudament com a agents de l’autoritat, dos dels individus van iniciar la fugida a peu. Un dels dos agents els va perseguir, mentre l’altre va romandre al lloc amb els altres individus presents a la zona.
Pocs minuts després, una patrulla uniformada de suport, va localitzar a escassos metres un vehicle estacionat amb dos ocupants a l’interior que mostraven una clara actitud d’espera i vigilància. En el transcurs de la identificació, els agents van comprovar que un dels ocupants es trobava descalç i amb la roba mullada, circumstància que va permetre la seva posterior identificació per part de l’agent que havia efectuat la persecució prèvia a la llera del riu.
En el marc de l’escorcoll realitzat posteriorment a la furgoneta vinculada als fets investigats, els agents van intervenir eines susceptibles de ser utilitzades per la sostracció del cablejat. Així mateix, de l’escorcoll realitzat, es va poder determinar que el material sostret procedia d’una empresa ubicada a la localitat de Puertollano, a la província de Ciudad Real. A més a més, es van localitzar unes bobines de grans dimensions amb cablejat de coure, que es trobaven ocultes entre la vegetació de la zona.
Mentrestant, una altra patrulla de Seguretat Ciutadana que duia a terme tasques preventives per la mateixa àrea, va localitzar un cinquè home, presumptament relacionat amb els fets, dormint a l’interior d’un vehicle estacionat. Un cop identificat, se’l va poder vincular amb la resta de la trama
Finalment, els agents van detenir els cinc homes, dos dels quals amb antecedents policials per fets de la mateixa tipologia, com a presumptes autors d’un delicte de furt. Un d'ells és menor d'edat, i es va presentar a fiscalia el dia 10 de febrer. La resta dels detinguts van passar l’11 de febrer a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
- El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard