Martorell fa marxa enrere i permetrà omplir garrafes amb fins a 25 litres d'aigua de les fonts públiques
El ple municipal acorda estovar la polèmica ordenança de convivència ciutadana aprovada el novembre passat
Regió7
Omplir garrafes d'aigua de les fonts públiques de Martorell ja no està penalitzat si es fa amb mesura després que el Ple municipal de febrer, celebrar aquest dilluns, acordés estovar l'ordenança aprovada el novembre passat. Segons el text original, estava completament prohibit omplir amb aigua de les fonts públiques "garrafes, ampolles o qualsevol estri que permeti l'emmagatzematge". La mesura, inclosa dins l'Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública, va generar força controvèrsia i, un cop finalitzat ara el període d'al·legacions, s'ha optat per estovar-la: s'ha establert un topall de 25 litres.
El govern municipal, format per Junts i PSC, ja es va comprometre el mes passat a dur la nova proposta a votació en el ple de febrer. La mesura havia generat tanta polèmica que fins i tot la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, va obrir una actuació d'ofici i va alertar que aquesta regulació podria afectar persones en situació de vulnerabilitat que no disposen d'aigua corrent al domicili.
El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament, Lluís Sagarra, va explicar que s’ha modificat l’article 14.5 de l’ordenança perquè l’anterior redactat “creava inseguretat jurídica”. En aquest punt “s’ha afegit que a partir d’ara es podran recollir fins a 25 litres per persona i dia a les fonts públiques”. Sagarra valorava que “des del govern municipal creiem que aquesta és una quantitat de litres més que suficient, ja que tots tenim aigua potable a casa. Les fonts públiques són complementàries, i no estan pensades per substituir el subministrament a la llar”.
Aquesta modificació és l’única al·legació parcialment acceptada del total de 27 que diverses entitats socials, fundacions, plataformes i partits polítics havien presentat al voltant de l’ordenança, en la mateixa línia que les crítiques que va exposar l’oposició al ple de novembre. Un dels principals arguments de les al·legacions era que la prohibició d’extreure una determinada quantitat d’aigua a les fonts públiques vulnerava els drets humans i l’accés a un bé comú i universal.
Sagarra exposava que “a Martorell ningú es queda sense subministrament d’aigua potable a casa seva per motius econòmics. Així, quan l’empresa concessionària es troba davant d’un cas d’impagament, es fa arribar el cas al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, que valora els casos que poden comportar un risc residencial i se’ls manté el subministrament, mai el perden”.
“Hem fet aquesta ordenança per anar en contra de l’ocupació il·legal d’immobles"
A diferència d’aquestes casuístiques de pobresa, el regidor exposava que “hem fet aquesta ordenança per anar en contra de l’ocupació il·legal d’immobles. Perquè és il·legal, perquè crea inseguretat i perquè genera molèsties als veïns, i en cap cas és la solució al problema de l’habitatge al nostre país”.
Contra això, deia Sagarra, “la millor solució és crear habitatge social públic, de lloguer i de compra, i en això som líders a Catalunya. Així és com es resol la crisi de l’habitatge”, i concloïa que gràcies a les ordenances “creem un poble més cívic i segur”.
El PSC, soci de govern, també es posicionava a favor de la modificació de l’ordenança 14. El regidor de Transició Digital i Sostenible, Javier González Abad, retreia a l’oposició que “en el debat barregen coses: habitatge, drets socials, delictes…”. Exposava la idoneïtat “de modificar una ordenança aprovada fa vint anys, que requeria actualització”, i argumentava que “el redactat vol regular un ús normal d’una font, que és potestativa i de la que se’n poden extreure petites quantitats, i no pas fer-ne acumulació ni un ús abusiu. No es prohibeix l’accés universal a l’aigua, perquè la llei permet i garanteix el seu accés”.
Els dos partits de l’oposició –Movem Martorell i ERC- van votar en contra. Laura Ruiz, portaveu de Movem Martorell, parlava de “pèrdua de credibilitat” pel fet que govern hagi hagut de “rectificar l’ordenança perquè generava inseguretat jurídica”.
Ruiz considerava que “aquesta prohibició que suposa l’ordenança és un error. No hi ha res legal que els avali i s’ignora que hi ha convenis internacionals i Nacions Unides que ens obliguen com a societat i com a municipi a protegir el dret a tenir aigua”. La regidora afegia que “25 litres no és el que la normativa marca per a la supervivència d’una persona, sinó 100. A partir d’aquí serà un jutge o un tribunal qui prengui cartes a l’assumpte”.
El regidor d’ERC, Soulimane Messaoudi, reconeixia l’esforç de govern de modificar l’ordenança: “rectificar és de savis. Però no és suficient, perquè hi ha gent que necessita l’aigua per fer una vida normal, i per això hi votarem en contra. Defensem que tothom hi ha de tenir accés”. Afegia que amb l’ordenança “estem criminalitzant de manera doble a la gent que viu en barraques i horts”.
