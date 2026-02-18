El govern espanyol aprova el projecte per reduir el soroll a l’AP-7 entre Sant Celoni i Martorell per 40,5 milions
L’actuació preveu pantalles acústiques i paviments fonoabsorbents en determinats trams de l’autopista
ACN
Barcelona
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat el projecte per reduir el soroll a l’AP-7 entre Sant Celoni i Martorell amb un pressupost de 40,5 milions d’euros, segons ha informat en un comunicat.
L’actuació preveu pantalles acústiques en diversos trams entre els quilòmetres 113,1 i 169,6 i la repavimentació de determinades calçades amb barreges fonoabsorbents, una solució tècnica que permet reduir el soroll generat pel contacte dels vehicles amb l’asfalt.
Segons el Ministeri, aquesta intervenció s’emmarca en el programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat i té com a objectiu "millorar la qualitat de vida" dels veïns de l’entorn, on també hi ha hospitals i escoles.
