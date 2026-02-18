Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

El govern espanyol aprova el projecte per reduir el soroll a l’AP-7 entre Sant Celoni i Martorell per 40,5 milions

L’actuació preveu pantalles acústiques i paviments fonoabsorbents en determinats trams de l’autopista

Vehicles circulant per l'AP-7

Vehicles circulant per l'AP-7 / Zowy Voeten

ACN

Barcelona

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat el projecte per reduir el soroll a l’AP-7 entre Sant Celoni i Martorell amb un pressupost de 40,5 milions d’euros, segons ha informat en un comunicat.

L’actuació preveu pantalles acústiques en diversos trams entre els quilòmetres 113,1 i 169,6 i la repavimentació de determinades calçades amb barreges fonoabsorbents, una solució tècnica que permet reduir el soroll generat pel contacte dels vehicles amb l’asfalt.

Notícies relacionades

Segons el Ministeri, aquesta intervenció s’emmarca en el programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat i té com a objectiu "millorar la qualitat de vida" dels veïns de l’entorn, on també hi ha hospitals i escoles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
  2. Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
  3. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  4. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  5. Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
  6. Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
  7. L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
  8. Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins

Reduir el soroll a l'AP-7 entre Sant Celoni i Martorell costarà 40,5 milions

Reduir el soroll a l'AP-7 entre Sant Celoni i Martorell costarà 40,5 milions

La falsa agent immobiliària que actuava impunement des del 2013: almenys 34 víctimes i 360.000 euros estafats

La falsa agent immobiliària que actuava impunement des del 2013: almenys 34 víctimes i 360.000 euros estafats

La Canal Roja, on hi va haver l'accident mortal del jove de Berga, és del màxim nivell de dificultat

La Canal Roja, on hi va haver l'accident mortal del jove de Berga, és del màxim nivell de dificultat

El cap de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, Fran Castañ, explica com actuava l'estafadora immobiliària.

Lagarde deixarà la presidència del BCE abans que acabi el seu mandat per facilitar una transició moderada i esquivar l’auge de la ultradreta

Lagarde deixarà la presidència del BCE abans que acabi el seu mandat per facilitar una transició moderada i esquivar l’auge de la ultradreta

Nou episodi de ventades molt intenses a Catalunya: compte amb la mobilitat i les activitats a l'exterior

Yolanda Díaz no acudirà a l’acte de rellançament de Sumar: "És el moment de les formacions polítiques"

Yolanda Díaz no acudirà a l’acte de rellançament de Sumar: "És el moment de les formacions polítiques"

Dones amb Empenta convoca la 23a edició del concurs de fotografia pel 8M

Dones amb Empenta convoca la 23a edició del concurs de fotografia pel 8M
Tracking Pixel Contents