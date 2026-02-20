Els Mossos d’Esquadra detenen tres homes que acabaven de cometre furts a Martorell i Rubí
Els agents van rebre l’avís que s’acabava de cometre un furt a l’aparcament d’un centre comercial de Martorell.
E.F.B.
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Martorell van detenir el passat 17 de febrer, tres homes de 25, 33 i 36 anys com a presumptes autors de delictes de furts als municipis de Martorell i Rubí.
Els fets van succeir al migdia del mateix 17 de febrer, en el marc d’un dispositiu específic de prevenció de furts especialitzats. Els agents van rebre l’avís que s’acabava de cometre un furt a l’aparcament d’un centre comercial de Martorell. Els investigadors, en arribar al lloc dels fets, van contactar una persona que va manifestar haver estat víctima d’un furt. Aquesta va facilitar als agents una descripció detallada dels fets i del vehicle utilitzat pels presumptes autors, així com la direcció de fugida.
Els agents, amb la informació recollida, van facilitar les dades del vehicle a la Policia local del municipi. En el bescanvi d’informació, es va tenir coneixement que el vehicle implicat havia abandonat la població per l’autopista AP-7 en direcció a Barcelona. Els investigadors van iniciar el seguiment de la possible ruta de fugida i es van desplaçar fins al municipi de Molins de Rei, concretament als voltants de l’aparcament d’un centre comercial de la mateixa cadena, atesa la proximitat geogràfica i la possible reiteració delictiva en espais comercials similars.
Seguidament, prop de l’establiment comercial, els agents van observar dos individus al costat d’una entitat bancària, en clara actitud d’espera i vigilància. Poc després, un vehicle, que coincidia plenament amb les característiques prèviament facilitades per la víctima, es va apropar als dos individus perquè hi pugessin. Davant d’aquests fets, els agents es van apropar al vehicle i es van identificar degudament com a agents de l’autoritat, moment en què tres dels ocupants van fugir en direccions diferents amb clara voluntat d’eludir l’acció policial.
Un dels agents va iniciar el seguiment a peu d’un dels individus, que va poder ser interceptat minuts després. Paral·lelament, l’altre investigador va assegurar la zona del vehicle, on va romandre solament el conductor. Gràcies a la informació detallada i facilitada pels primers actuants, una altra patrulla desplegada a la zona, va aconseguir localitzar i interceptar un tercer individu, que posteriorment va ser reconegut pels investigadors.
En el marc de les actuacions d’escorcoll practicades al vehicle, els agents van intervenir diners en efectiu, diversa documentació i altres objectes dels quals els identificats no en van poder acreditar la legítima titularitat ni cap vinculació directa. Dels objectes sostrets trobats en l’escorcoll del vehicle, es van poder relacionar alguns d’ells amb un segon fet delictiu succeït el mateix dia al municipi de Rubí. Finalment, els agents van detenir els tres homes, els quals tenien antecedents de la mateixa tipologia delictiva, com a presumptes autors de delictes de furt.
Els detinguts han passat a disposició judicial aquest mateix divendres el 20 de febrer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat. La investigació es manté oberta per tal de localitzar i detenir al quart fugitiu.
