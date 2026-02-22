Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Pont del Diable recupera l’arc romà després d’onze mesos de restauració

La intervenció, amb un cost de 412.369 euros, consolida l’estructura d’un monument declarat BCIN situat entre Martorell i Castellbisbal

L’arc romà del Pont del Diable ja restaurat

L’arc romà del Pont del Diable ja restaurat / Sergi Ramos / Diputació de Barcelona

Miti Vendrell

Martorell

El Pont del Diable, situat sobre el riu Llobregat entre els termes de Martorell (Baix Llobregat) i Castellbisbal (Vallès Occidental), ha estrenat la restauració del seu arc romà després d’onze mesos d’obres. L’acte d’inauguració s’ha celebrat aquest diumenge al mateix entorn del monument, a la banda de Castellbisbal, on es troba l’arc.

La intervenció, amb una inversió de 412.369 euros, ha estat executada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de garantir la conservació estructural i frenar els processos de degradació detectats en els darrers anys.

Els treballs s’han centrat especialment en el rebliment històric de l’arc, on s’havien detectat despreniments de pedres i una progressiva pèrdua de cohesió del morter romà. El principal repte ha estat fixar aquests elements i estabilitzar els volums més exposats a la intempèrie.

Per fer-ho, s’han aplicat morters de calç compatibles amb els materials originals, s’han realitzat injeccions estructurals a l’interior de l’arc i s’han reforçat esquerdes amb barres de fibra de carboni. També s’ha intervingut en la pedra calcarenita de les dovelles, amb tasques de consolidació i reintegració de llacunes. A la part superior, molt afectada per l’erosió i la proliferació de vegetació al llarg dels segles, s’hi ha instal·lat una protecció amb planxa de coure per evitar filtracions d’aigua.

L’actuació ha inclòs igualment l’arranjament de l’entorn immediat, amb la restitució de lloses de pedra d’època romana i la millora dels elements metàl·lics de protecció.

Testimoni de la xarxa viària romana

Construït entre els anys 16-13 i el 8 aC, el Pont del Diable és una de les principals restes de la xarxa viària romana al curs baix del Llobregat. L’arc, d’uns 22 metres d’alçada, està protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) —la màxima categoria de protecció patrimonial a Catalunya— des del 1925; el conjunt del pont ho està des del 1931.

Notícies relacionades

Situat just sobre el congost de Martorell i a pocs metres de la confluència amb el riu Anoia, el monument s’alça en un dels punts històricament més estratègics de comunicació del país, avui envoltat d’autopistes, carreteres i vies ferroviàries. Més de dos mil anys després de la seva construcció, continua essent una imatge icònica i un element d’identitat compartida entre Martorell i Castellbisbal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
  2. Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
  3. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  4. Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
  5. Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
  6. Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
  7. Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
  8. Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos

Catalunya viu el primer cap de setmana sense cap pluja des de fa gairebé mig any

Catalunya viu el primer cap de setmana sense cap pluja des de fa gairebé mig any

Triomf turc a la Berlinale

Triomf turc a la Berlinale

El Pont del Diable recupera l’arc romà després d’onze mesos de restauració

El Pont del Diable recupera l’arc romà després d’onze mesos de restauració

Ja pots saber si has de pagar o no a la Declaració de la Renda 2025: consulta aquest simulador

Ja pots saber si has de pagar o no a la Declaració de la Renda 2025: consulta aquest simulador

La IA canvia les regles del joc a la universitat: «Els estudiants aprenen amb ChatGPT, no pas malgrat aquesta eina»

La IA canvia les regles del joc a la universitat: «Els estudiants aprenen amb ChatGPT, no pas malgrat aquesta eina»

L’operació Catalunya recobra el protagonisme del judici als Pujol amb la declaració de Villarejo

L’operació Catalunya recobra el protagonisme del judici als Pujol amb la declaració de Villarejo

La manca de llistes oficials, les donacions o els diners negres: els forats de la HPO

La manca de llistes oficials, les donacions o els diners negres: els forats de la HPO

Domagoj Margetic, periodista d’investigació: «Antics soldats em van dir que hi va haver caçadors espanyols als safaris humans de Sarajevo»

Domagoj Margetic, periodista d’investigació: «Antics soldats em van dir que hi va haver caçadors espanyols als safaris humans de Sarajevo»
Tracking Pixel Contents