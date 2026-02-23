Esparreguera assegura que ara no té cap persona dormint al carrer i demana al Síndic de Greuges una rectificació de les dades
El consistori admet que fa facilitat, per confusió, que hi havia 24 persones dormint al carrer i la informació no era carrecte
L'Ajuntament d'Esparreguera ha demanat a la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas i Colomer, una modificació de les dades que la mateixa corporació li va fer arribar fa uns mesos per aclarir que al municipi, el passat mes de novembre, hi havia 2 persones sense llar, i no pas 24 com va fer públic la sindicatura. Fonts municipals han indicat a Regió7 que es tracta d'un error de tècnics de la mateixa corporació municipal.
La dada de 24 persones dormint al carrer era molt alta, gairebé un 1% de la població total del municipi (22.499 habitants), i l'error és degut a una confusió de la part informant detectada a l'Ajuntament a partir de la publicació de l'informe de la Sindicatura de Greuges en aquest diari. La regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Esparreguera va respondre una petició d'informació per poder conformar una visió objectiva dels sense llar a Catalunya. Els Serveis socials haurien inclòs entre els sense llar persones que tenien sostre, tot i que es tracta d'habitatges amb dèficit de serveis essencials, com podria ser aigua i llum. En el conjunt de les dues persones que dormien en un cotxe sense condicions en aquell mes de novembre i les persones que vivien en infrahabitatges sumarien aquestes 24 persones.
Ahir, la regidora de Serveis Socials va trametre una nova resposta amb petició de modificacio de les dades anteriors al Síndic de Greuges. I en aquest nou document s'assenyala que només hi ha un home i una dona que es puguin considerar sense sostre. Es tracta, segons fonts municipals, de persones que no tenen fixada una residència. "En aquests moments, a Esparreguera no tenim cap persona sense llar", han indicat fonts municipals. L'Ajuntament també especifica que són persones que no tenen nacionalitat espanyola.
Manresa també va respondre la petició d'informació i va declarar que tenia 18 persones sense llar, i totes en situació d’aïllament al carrer. També van indicar que els serveis socials de l’Ajuntament de Manresa les tenen a totes en seguiment. La majoria, 8, tenen entre 41 i 50 anys. La resta es divideixen gairebé a parts iguals entre els 20, els 30 i els 50 anys. Dels 18 només hi ha 1 dona. En 11 dels casos es tracta de ciutadans de fora de la Unió Europea.
En el cas de Martorell també estan al carrer i aïllades 8 persones, i la meitat, 4, estan sota la lupa dels serveis socials municipals. Es tracta de 3 homes i 1 dona.
Finalment, a Olesa de Montserrat, les 2 persones sense llar són dones que estan al carrer i vigilades per serveis socials. Es troben entre els 40 i els 60 anys i totes dues tenen nacionalitat espanyola.
Són dades que es desprenen de la web que ha creat el síndic de greuges de Catalunya, amb dades territorialitzades sobre el sensellarisme. L'objectiu és reforçar la transparència, millorar el coneixement del fenomen i contribuir a una presa de decisions coordinada entre administracions. La plataforma es basa en les dades presentades recentment en la Taula Institucional per a l'Abordatge del Sensellarisme i permet consultar informació detallada per municipis. Les xifres s'han obtingut mitjançant qüestionaris enviats a municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i a ciutats de més de 20.000 habitants d'arreu del territori. En total, 84 poblacions, de les quals només n'han respost 81. Igualada es troba entre les poblacions que no han respost el qüestionari.
