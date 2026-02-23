A judici per intentar violar una menor de 16 anys a Martorell
La va salvar l'arribada dels tècnics d'una ambulància que havien avisat els seus amics
L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimecres un individu acusat d'intentar violar una menor de 15 anys a Martorell. Els fets van tenir lloc el vespre del 25 de setembre de 2021, quan la noia anava amb dos amics seus, tots menors d'edat, per un parc de la ciutat i se'ls va acostar l'acusat, que els va acompanyar una estona. En un moment donat, l'home va tocar la noia al pit, sense el permís d'ella, i va treure una navalla per espantar els dos nois. Els va amenaçar de "fotre'ls un tret", i ells van allunyar-se.
Va ser aleshores quan li va dir a la noia que l'acompanyés a una cabana, però ella va intentar fugir. La va atrapar, la va tirar a terra, la va despullar de cintura per avall i ell també es va baixar els pantalons. L'acusat va arribar a fregar els seus genitals contra la jove, però, per sort, en la seva fugida els joves van trobar-se amb una ambulància i van poder avisar els tècnics del SEM. Quan van acostar-se al lloc on es trobaven l'home i la noia, ell va fugir.
Un cop detingut, l'home va estar uns deu dies en presó comunicada sense fiança, però posteriorment va quedar en llibertat a l'espera de judici, que arribarà aquest dimecres vinent a les 10 del matí a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona. Fiscalia li demana una pena de 6 anys de presó per una agressió sexual a menor de 16 anys en grau de temptativa, i uns altres 2 per un delicte de coaccions. A més a més, també se li demana 5 anys de llibertat vigilada i la prohibició durant cinc anys de fer feines que impliquin el tracte amb menors. Durant l'agressió, la noia va patir algunes rascades, i per això també s'imputa a l'acusat un delicte lleu de lesions, pel qual afronta 3.600 euros de multa, i 4.250 d'indemnització per a la víctima.
En el seu escrit d'acusacions, el fiscal afegeix que la pena de presó podria ser substituïda per l'expulsió de l'Estat i la prohibició de tornar-hi durant un mínim de 5 anys.
